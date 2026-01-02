DAX24.748 +0,9%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 +3,1%Nas23.399 +0,7%Bitcoin79.392 +1,7%Euro1,1678 -0,4%Öl61,29 +0,8%Gold4.424 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Windenergieanlagen

Nordex-Aktie im Plus: Großauftrag in Kanada gesichert

05.01.26 13:54 Uhr
Nordex-Aktie gewinnt: Neue Aufträge für kanadische Windparks | finanzen.net

Der Windturbinenhersteller Nordex hat noch vor dem Jahresende Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen in Kanada erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
31,30 EUR 1,32 EUR 4,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Insgesamt hätten sie eine kombinierte Erzeugungskapazität von 508 Megawatt, erklärte das Unternehmen in Hamburg. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals. Die Anlagen für die nicht namentlich genannten Windparks würden in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert, erklärte Nordex. Jeder Vertrag umfasse auch langfristige Servicevereinbarungen für die Turbinen.

Wer­bung

So reagiert die Aktie

Nach einigem Hin und Her haben Anleger bei Nordex am Montag wieder zugegriffen. Zwischenzeitlich hatten Gewinnmitnahmen die 2025 bärenstarken Aktien des Windkraftanlagenbauers deutlicher ins Minus gedrückt, trotz vermeldeter Großaufträge aus Kanada. Zuletzt ging es via XETRA dann wieder um gut drei Prozent auf 31,18 Euro nach oben auf ein Hoch seit Ende 2007.

Nordamerika kristallisiere sich zu einem neuen starken Wachstumsmotor heraus, während Europa eine robuste Nachfrage beisteuere, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Die aktuell mitgeteilten Bestellungen trieben die Dynamik mit Blick auf das Schlussquartal 2025 deutlich an, sodass es alles in allem ein Rekordquartal werden dürfte. Der Spitzenwert von 3,3 Gigawatt aus dem Schlussviertel 2024 dürfte übertroffen werden.

Mühlenbruch hob seine Umsatzprognosen ab 2027 an. Hinzu kämen starke Gewinnmargen und robuste Finanzmittelflüsse (Cashflows), womit das Kursziel von 33 auf 36 Euro steige, so der Analyst. Er bekräftige zudem seine "Buy"-Einstufung.

Wer­bung

Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDAX gewesen.

Rückenwind hatte dabei im November auch die Zuversicht des Managements geliefert, 2026 die Ergebnisse steigern zu können. Entscheidend sei dabei auch die Höhe des Auftragseingangs im Schlussquartal, hatte Nordex-Chef Jose Blanco betont.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Nordex BuyCitigroup Corp.
27.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Nordex BuyCitigroup Corp.
27.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen