Nordex Aktie

Nordex Aktien-Sparplan
27,04 EUR +0,22 EUR +0,82 %
STU
Marktkap. 6,15 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
27,04 EUR 0,22 EUR 0,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,60 €		 Abst. Kursziel*:
16,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordex Equal Weight Barclays Capital
05.11.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

