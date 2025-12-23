MÄRKTE EUROPA/Weihnachtliche Ruhe - Novo Nordisk sehr fest

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag im Frühhandel in vorweihnachtlicher Ruhe wenig bewegt. Der DAX notiert am drittletzten Handelstag des Jahres bei 24.303 Punkten, 0,1 Prozent höher als am Vortag. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit 5.754 Zählern nahezu auf der Stelle. Das Jahr scheint an den Börsen gelaufen zu ein. Nach dem großen Verfall am Terminmarkt am Freitag ist weitere Liquidität aus dem Markt entwichen.

Wer­bung Wer­bung

Für Investoren in Aktien oder Edelmetalle war es ein ertragreiches Jahr, bei langlaufenden Anleihen gab es dagegen Abschläge, was sich auch im kommenden Jahr fortsetzen dürfte. Mit Blick auf die DAX-Familie hat der DAX, wie bereits in den vergangenen Jahren, MDAX und TecDAX hinter sich gelassen. Seit Jahresbeginn liegt er 22 Prozent im Plus, der MDAX immerhin auch rund 19 Prozent, während es der TecDAX lediglich auf gut 4 Prozent bringt. Dafür ist wesentlich das Schwergewicht SAP mit einem Minus von über 10 Prozent verantwortlich.

Am Anleihemarkt kommt es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sinken also etwas. Der Euro zieht weiter an und kostet 1,1780 Dollar. Nach dem Anstieg am Vortag zeigen sich die Ölpreise kaum verändert.

Bei den Edelmetallen geht die Rekordjagd weiter. Die Feinunze Gold verteuert sich um 1,0 Prozent auf 4.490 Dollar, im Tageshoch schrammte der Preis mit 4.497 Dollar knapp an der 4.500er-Marke vorbei. Silber notiert knapp unter der Marke von 70 Dollar, das neue Rekordhoch aus der Nacht liegt hier bei minimal über 70 Dollar.

Wer­bung Wer­bung

FDA-Zulassung für Abnehmpille von Novo Nordisk

Für ein Plus von knapp 6 Prozent bei Novo Nordisk sorgt die Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Tablettenform des Novo-Mittels Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen hat. Dies verschafft Novo Nordisk einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie Eli Lilly und anderen. Eine orale Darreichungsform könnte Novo Nordisk einen riesigen neuen Markt eröffnen, weil die bisherigen Therapien gegen Adipositas überwiegend Injektionen erfordern.

Mercedes-Benz geben um 0,4 Prozent nach. Der Autobauer hat sich in den USA auf einen Vergleich geeinigt, um einen langjährigen Streit um angebliche Abgasverstöße beizulegen, und zahlt dafür 150 Millionen Dollar.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussiert um 60 Prozent. Treiber ist die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag.

Wer­bung Wer­bung

Nach dem deutlichen Minus am Montagnachmittag geht es für die Windenergieaktie Orsted nochmals um 0,5 Prozent nach unten. Wie bereits am Vortag durchsickerte, hat die US-Regierung alle Offshore-Windprojekte vor der Küste der Vereinigten Staaten gestoppt - "aufgrund von nationalen Sicherheitsrisiken, die vom Kriegsministerium in kürzlich fertiggestellten geheimen Berichten identifiziert wurden". Eine vollständige und dauerhafte Einstellung von zwei Offshore-Projekten wäre für Orsted ein Worst-Case-Szenario, kommentieren die Baader-Analysten. Die US-Regierung verweise auf Radarinterferenzen - ein Argument, das nach Ansicht der Analysten schwerer zu entkräften sein könnte als der Stopp eines Projekts im Sommer, der innerhalb eines Monats gelöst worden sei.

Andere Windenergieaktien hatten am Vortag teils ebenfalls negativ auf die Nachricht reagiert, sich aber großenteils wieder erholt. Aktuell liegen Siemens Energy oder Vestas knapp im Plus. Nordex liegen knapp im Minus, ebenso Energiekontor.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.741,27 -0,0% -2,42 +17,7%

Stoxx-50 4.883,68 +0,3% 15,26 +13,3%

DAX 24.303,07 +0,1% 19,10 +22,0%

MDAX 30.351,74 -0,3% -85,55 +18,7%

TecDAX 3.593,64 +0,0% 0,66 +4,4%

SDAX 16.759,92 -0,3% -58,50 +22,0%

CAC 8.105,78 -0,2% -15,29 +10,4%

SMI 13.187,82 +0,2% 24,16 +13,5%

ATX 5.211,38 -0,5% -28,01 +42,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:28 % YTD

EUR/USD 1,1781 +0,2% 1,1760 1,1757 +13,1%

EUR/JPY 183,71 -0,5% 184,61 184,40 +13,3%

EUR/CHF 0,9295 -0,2% 0,9313 0,9313 -0,8%

EUR/GBP 0,8721 -0,2% 0,8735 0,8731 +5,8%

USD/JPY 155,97 -0,7% 157,02 156,85 +0,1%

GBP/USD 1,3509 +0,3% 1,3463 1,3465 +6,9%

USD/CNY 7,0428 -0,2% 7,0570 7,0577 -2,1%

USD/CNH 7,0184 -0,2% 7,0322 7,0317 -4,1%

AUS/USD 0,6687 +0,4% 0,6659 0,6656 +6,8%

Bitcoin/USD 87.406,55 -1,3% 88.597,10 89.317,00 -6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,97 58,01 -0,1% -0,04 -19,3%

Brent/ICE 62,07 62,07 0% 0,00 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.492,20 4.444,93 +1,1% 47,27 +65,3%

Silber 69,51 69,06 +0,7% 0,45 +132,5%

Platin 1.858,48 1.808,70 +2,8% 49,78 +92,0%

Kupfer 5,43 5,44 -0,1% -0,01 +32,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 04:06 ET (09:06 GMT)