DAX 24.050 -0,5%ESt50 5.707 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,11 +0,0%Gold 4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines. Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,47 EUR +0,47 EUR +1,16 %
STU
40,47 EUR +0,34 EUR +0,85 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 177,9 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

08.12.25
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,47 EUR 0,47 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 500 auf 350 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate dürfte bei den Volumina von Preissenkungen in den USA profitieren, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb. Er gab aber zu Bedenken, dass seine Schätzungen für die Dänen deutlich unter dem Marktkonsens liegen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Zweitgrößter Aktionär Aktien von EVOTEC tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil Aktien von EVOTEC tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
finanzen.net Mehr Gegenwind für Novo Nordisk-Aktie: Dr. Reddy’s erhält Exportgenehmigung für Semaglutid-Generika
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie reagiert mit Kurssprung: Berenberg belässt Pharmariesen auf "Buy"
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
TraderFox Novo Nordisk: Semaglutid scheitert in der Alzheimer-Behandlung!
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Wettbewerbsdruck und Hoffnungsschimmer
TraderFox Top 5 Dividendenaristokraten Europas: Kontinuität trifft Wachstum
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Was Melting on Monday
MotleyFool Medicare Just Cut the Price of Wegovy: Should You Sell Novo Nordisk Stock?
Zacks Here is What to Know Beyond Why Novo Nordisk A/S (NVO) is a Trending Stock
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Just Hit a 4-Year Low
MotleyFool Novo Nordisk Stock Investors Get Huge News on Drug Trial Results
Zacks Novo Nordisk or Pfizer: Which Healthcare Giant Is the Better Bet?
Zacks Novo Nordisk Seeks Extra-Fast Nod From FDA for Higher Dose of Wegovy
MotleyFool Prediction: This Undervalued Stock Could Compete With Novo Nordisk by 2029
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen