DAX24.034 ±0,0%Est505.716 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.846 +1,8%Euro1,1656 +0,1%Öl63,65 -0,3%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026 Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Patentstreit

Mehr Gegenwind für Novo Nordisk-Aktie: Dr. Reddy’s erhält Exportgenehmigung für Semaglutid-Generika

08.12.25 09:27 Uhr
Semaglutid-Beben als weiterer Belastungsfaktor für Novo Nordisk-Aktie: Dr. Reddy’s bekommt Recht - und Novo Nordisks Milliardenmodell wankt | finanzen.net

Ein Urteil erregt Aufmerksamkeit: Richter erlaubten Dr. Reddy's, eine generische Semaglutid-Version in Staaten zu exportieren, in denen Novo Nordisk keinen Patentschutz mehr besitzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)
12,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
40,82 EUR -0,56 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Indisches Gericht urteilt vorläufig gegen Novo Nordisk-Folgepatent
• Dr. Reddy's darf Semaglutid-Generika in Indien herstellen und exportieren
• Geschäftsmodell von Novo Nordisk in Gefahr?

Wer­bung

Semaglutid bildet die Grundlage für einige der wichtigsten und weltweit erfolgreichsten Medikamente von Novo Nordisk gegen Typ-2-Diabetes und Adipositas - etwa unter den Markennamen Ozempic und Wegovy. Die Molekülpatente waren bereits 2024 ausgelaufen; Novo Nordisk sicherte sich jedoch mit einem Folge- bzw. "Formulierungs"-Patent zusätzliche Schutzrechte bis 2026.

In einem Verfahren vor dem Delhi High Court in Indien argumentierte das international tätige indische Pharmaunternehmen Dr. Reddy's nun erfolgreich, das spätere Patent sei nicht schutzwürdig. Das Gericht sah in der Klage eine "glaubwürdige" rechtliche Anfechtung (prima facie case) und wies den Versuch von Novo Nordisk zurück, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Damit fiel das Urteil in der vergangenen Woche zugunsten der Generikafirma aus - zumindest vorläufig. Dr. Reddy's darf somit eine generische Version von Semaglutid herstellen und in Staaten exportieren, in denen der Originator Novo Nordisk keinen Patentschutz mehr besitzt. Gleichzeitig blieb jedoch der Verkauf innerhalb Indiens bis zum Ablauf des sekundären Patents im März 2026 untersagt.

Wichtig dabei: Die Entscheidung des Delhi High Court betrifft bislang lediglich eine vorläufige Freigabe für Export und Produktion. Das Gerichtsverfahren hinsichtlich der endgültigen Patentgültigkeit läuft weiter. Das Urteil ist damit ein Zwischen-, kein Endpunkt. Neue juristische Wendungen sind nicht ausgeschlossen.

Wer­bung

Strategische Bedeutung für Indien - und für Generika weltweit

Für Dr. Reddy's ist das Urteil aber dennoch eine strategische Öffnung: Das Unternehmen darf nun am starken indischen Produktionsstandort Wirkstoff und Fertigarznei erzeugen - mit Fokus auf Export in Länder ohne Patentschutz. Diese Märkte könnten künftig günstigere Semaglutid-Produkte erhalten, was für viele Patienten eine spürbare Kostenreduktion bedeuten könnte.

Auch für die Generikabranche insgesamt könnte das Urteil eine Signalwirkung haben: Es zeigt, dass selbst "Blockbuster"-Medikamente nicht immun sind gegen rechtliche Angriffe auf Folgepatente, die möglicherweise nur eine Patentverlängerung darstellen (sog. Evergreening). Besonders in preissensiblen Ländern mit begrenzter Kaufkraft - etwa vielen Schwellenländern - könnten Generikahersteller nun gezielt Konkurrenz zu teuren Originalprodukten aufbauen.

Was das für Novo Nordisk bedeutet

Für Novo Nordisk ­- bislang dominierend im GLP-1-Markt mit Semaglutid - dürfte das Urteil ein Warnsignal sein. Die Entscheidung untergräbt das Geschäftsmodell, Patentschutz durch gestaffelte Folgpatente (z. B. für Formulierung, Wirkdauer, Injektionstechnologie) möglichst lange aufrechtzuerhalten. Damit wächst die Gefahr, dass Generikakonkurrenz früher und globaler kommt als erwartet - mit entsprechendem Preisdruck.

Wer­bung

Auch der Zeitpunkt ist brisant: Novo Nordisk expandiert derzeit stark in neue Märkte und hofft, mit Semaglutid und verwandten Produkten weiter Marktanteile auszubauen. Ein drohender Globalwettbewerb durch kostengünstige Generika könnte die Renditen in Zukunft belasten.

Die ohnehin bereits stark gebeutelte Novo Nordisk-Aktie verlor in den letzten fünf Handelstagen an der dänischen Börse weitere 2,33 Prozent und schloss zuletzt bei 309,60 Kronen. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund die Hälfte an Wert eingebüßt. Am Montag geht es weitere 0,99 Prozent nach unten auf 306,55 DKK.
Die an der NYSE notierten ADRs von Dr. Reddy's zogen über die letzten fünf Handelstagee hingegen um 5,42 Prozent auf zuletzt 14,19 US-Dollar an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Dr. Reddys Laboratories und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dr. Reddys Laboratories

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dr. Reddys Laboratories

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:26Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:26Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
24.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen