DAX 23.460 +1,0%ESt50 5.572 +0,8%MSCI World 4.321 +0,6%Top 10 Crypto 11,78 -5,3%Nas 22.888 +0,1%Bitcoin 75.349 -1,6%Euro 1,1562 +0,3%Öl 62,12 -2,0%Gold 4.148 +0,3%
Rheinmetall NVIDIA Bayer DroneShield Novo Nordisk Alphabet A (ex Google) RENK Siemens Energy Lufthansa Amazon Deutsche Telekom Tesla HENSOLDT TKMS thyssenkrupp Marine Systems BASF
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie: Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien thyssenkrupp-Aktie: Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien
Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Novo Nordisk Aktie

40,32 EUR +1,19 EUR +3,04 %
FSE
39,94 EUR +0,98 EUR +2,50 %
GVIE
Marktkap. 181,24 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

17:11 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
40,32 EUR 1,19 EUR 3,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

17:11 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
24.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Studienfiasko Novo Nordisk-Aktie erholt sich: Alzheimer-Enttäuschung trifft auf Studienerfolg bei neuem Abnehm-Wirkstoff Novo Nordisk-Aktie erholt sich: Alzheimer-Enttäuschung trifft auf Studienerfolg bei neuem Abnehm-Wirkstoff
BNP Paribas Rheinmetall, Nvidia, Novo Nordisk, Meta Platforms, Alphabet - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie fällt tief: Prognoserisiko, Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumsprognosen, Insider-Handel und Preissenkungen im Blick
finanzen.net Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
ING Bank Deutschland AG DAX - Verlaufstief und Hochlauf erwartet
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
finanzen.net Korro Bio-Aktie fällt: Hauptmedikament enttäuscht - Novo Nordisk-Koop pausiert
Benzinga Novo Nordisk Signals 2026 Push After Amycretin Posts Major Phase 2 Gains In Type 2 Diabetes Patients
Benzinga Broadcom, Alphabet, Sandisk, Novo Nordisk And Zoom: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Sank 5.6% Today
New York Times Ozempic Drug Fails to Quell Alzheimer’s in Novo Nordisk Trials
Benzinga Novo Nordisk, Waldencast And Other Big Stocks Moving Lower In Monday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial
MotleyFool Novo Nordisk Just Took a Big Swing, Slashing Its GLP-1 Drug Prices. Will It Pay Off for the Healthcare Giant?
Benzinga Novo Nordisk Will Soon Reveal Whether Its GLP-1 Drug Can Slow Alzheimer&#39;s
