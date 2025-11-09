DAX 24.000 +1,8%ESt50 5.671 +1,9%MSCI World 4.373 +1,1%Top 10 Crypto 14,36 +3,9%Nas 23.466 +2,0%Bitcoin 91.081 +0,4%Euro 1,1556 +0,0%Öl 63,56 -0,2%Gold 4.085 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,57 EUR +0,19 EUR +0,47 %
STU
39,55 EUR +0,40 EUR +1,01 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 173,28 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

DZ BANK

Novo Nordisk Halten

15:31 Uhr
Novo Nordisk Halten
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
39,57 EUR 0,19 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 333 auf 313 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Drittquartalszahlen unterhalb der Markterwartungen hätten die Dringlichkeit des vom Pharmakonzern jüngst angekündigten Kostensenkungsprogramms bestätigt, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:52 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
39,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
429,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

15:31 Novo Nordisk Halten DZ BANK
12:51 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:01 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Ringen um Spezialisten Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
finanzen.net Novo Nordisk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung
TraderFox Novo Nordisk: Dänischer Pharmariese kappt erneut Jahresziele – Blockbuster verlieren an Dynamik!
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
MotleyFool Huge News for Eli Lilly Stock and Novo Nordisk Stock Investors as Companies Make Deal With Trump
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk After the Huge Investor Update?
Benzinga Pfizer Clinches $10 Billion Deal To Buy Obesity Drug Maker Metsera, Outbidding Novo Nordisk In Fierce Battle For Weight-Loss Market Dominance
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Sinking This Week
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Make Weight-Loss Drugs More Affordable Via Medicare, Medicaid, TrumpRx
MotleyFool Novo Nordisk Has Downgraded Its Outlook for the Fourth Time This Year. Here's What Investors Need to Know.
MarketWatch Trump rolls out pricing deal with weight-loss-drug giants Eli Lilly, Novo Nordisk. Analysts say the pact raises more questions than it answers.
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen