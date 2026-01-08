ING Group Aktie
Marktkap. 67,78 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Ausblick der Bank auf 2026 werde wohl denen der vergangenen Jahre ähneln, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An ihren Schätzungen nahm die Expertin nur kleinere Änderungen vor./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
24,06 €
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
24,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
