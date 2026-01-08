DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.484 +0,0%Top 10 Crypto 12,09 -0,8%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 78.074 +0,0%Euro 1,1643 -0,2%Öl 62,69 +0,0%Gold 4.471 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Ein überraschender Aufsteiger verändert die Top-Assets der Welt NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Ein überraschender Aufsteiger verändert die Top-Assets der Welt
Rheinmetall-Aktie im Rallymodus: Lohnt sich der Einstieg 2026 noch? - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick Rheinmetall-Aktie im Rallymodus: Lohnt sich der Einstieg 2026 noch? - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
24,16 EUR -0,04 EUR -0,14 %
STU
24,70 EUR +0,61 EUR +2,53 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 67,78 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

08:01 Uhr
ING Group Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ING Group
24,16 EUR -0,04 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Ausblick der Bank auf 2026 werde wohl denen der vergangenen Jahre ähneln, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An ihren Schätzungen nahm die Expertin nur kleinere Änderungen vor./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,06 €		 Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
24,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

08:01 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 ING Group Overweight Barclays Capital
05.12.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net ING Group-Investment EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Budgetplanung für Anleger: Wie man seine Finanzen realistisch aufstellt
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Billig wird doch teuer - Qualität, Spontankäufe & Co. - Dieses Kaufverhalten schadet dem Geldbeutel
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx N26 schließt sich europäischer Bezahllösung Wero an
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen