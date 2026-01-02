Patenterfolg

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat einen bedeutenden rechtlichen Sieg errungen: Ein Pekinger Patentgericht bestätigte den Schutz für den Wirkstoff Semaglutid in China.

• Chinesisches Patentgericht schützt Semaglutid-Wirkstoff vor Nachahmern

• Aktie pendelt seit August 2025 zwischen 300 und 400 dänischen Kronen

• Analysten sehen durchschnittliches Kursziel von 356 EUR mit Potenzial bis 400 EUR



Strategischer Sieg auf dem chinesischen Markt

Am 31. Dezember gab Novo Nordisk in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Oberste Volksgerichtshof Chinas "eine positive Entscheidung bezüglich der geistigen Eigentumsrechte am Semaglutid-Patent getroffen" hat. Die Patentbestätigung durch das Pekinger Gericht verhindert potenzielle Umsatzeinbußen durch Konkurrenten im wachstumsstarken chinesischen Gesundheitsmarkt. "Dieses Ergebnis ist sehr positiv für Semaglutid und belegt die starke Unterstützung der Regierung für den Schutz medizinischer Innovationen", wird Mike Doustdar, Präsident und CEO von Novo Nordisk, zitiert. "Diese Entscheidung stärkt zudem das Vertrauen in die nachhaltige Entwicklung ausländischer Unternehmen in China und wird die weitere Entwicklung und Einführung innovativer Medikamente zum Wohle der Patienten fördern." Der Patentschutz sichert Novo Nordisk eine zeitlich begrenzte Monopolstellung für seine Erfolgsprodukte, die auf dem Semaglutid-Wirkstoff basieren.

Aktie sucht nach Ausbruch aus Seitwärtsrange

Trotz der positiven Nachrichten zeigt der Aktienkurs bisher keine nachhaltige Aufwärtsdynamik. Seit August 2025 bewegt sich die Novo-Nordisk-Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung zwischen 300 und 400 dänischen Kronen. Charttechnisch setzt sich die Bodenbildung fort, wobei für einen signifikanten Kursanstieg die Marke von 400 dänischen Kronen überwunden werden müsste. Gleichzeitig sollte die Unterstützung bei 300 dänischen Kronen nicht unterschritten werden, um eine Verschlechterung des technischen Bildes zu vermeiden.

Markt preist positive Nachrichten ein

Bemerkenswert ist, dass selbst die jüngste FDA-Zulassung der Wegovy-Pille kurz vor dem Jahreswechsel keine nachhaltige Kursdynamik auslösen konnte. Marktbeobachter vermuten, dass diese positiven Entwicklungen bereits weitgehend in den aktuellen Kurs eingepreist sind. Die Aktie reagiert zwar auf kurzfristige Impulse, ein klarer mittelfristiger Trend bleibt jedoch aus. Dies deutet darauf hin, dass Investoren noch weitere Katalysatoren für eine Fortsetzung der langjährigen Erfolgsgeschichte erwarten.

Entscheidende Faktoren für 2026

Für das laufende Jahr 2026 dürften vor allem zwei Themen den Kurs maßgeblich beeinflussen: Zum einen die Frage, ob Novo Nordisk die Produktionskapazitäten ausreichend steigern kann, um die weltweite Nachfrage nach seinen Erfolgsmedikamenten zu befriedigen. Zum anderen wird eine anstehende Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA mit Spannung erwartet. Der Biotech-Sektor insgesamt zeigt signifikante technische Bodenbildungen, was für risikobewusste Investoren Chancen bieten könnte.

Am Montag notiert die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse in Kopenhagen zeitweise 1,62 Prozent höher bei 335,60 DKK.

Redaktion finanzen.net