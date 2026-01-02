Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 196,45 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Der 2026er-Ausblick des Pharmakonzerns dürfte zu weiteren Kürzungen der Konsensschätzungen führen, schrieb Richard Vosser am Montag mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal. Der Markt antizipiere dies aber bereits./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,33 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
382,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
