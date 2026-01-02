DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Novo Nordisk Aktie

45,35 EUR +0,79 EUR +1,77 %
STU
45,41 EUR +1,39 EUR +3,15 %
GVIE
Marktkap. 196,45 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

13:01 Uhr
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Der 2026er-Ausblick des Pharmakonzerns dürfte zu weiteren Kürzungen der Konsensschätzungen führen, schrieb Richard Vosser am Montag mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal. Der Markt antizipiere dies aber bereits./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

