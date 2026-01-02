JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Der 2026er-Ausblick des Pharmakonzerns dürfte zu weiteren Kürzungen der Konsensschätzungen führen, schrieb Richard Vosser am Montag mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal. Der Markt antizipiere dies aber bereits./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com