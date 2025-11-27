Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 186,93 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
375,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
42,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Yihan Li
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
406,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|14:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG