Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 186,93 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
375,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
42,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Yihan Li 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
406,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

