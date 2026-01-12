Diageo Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Bloomberg-Bericht über einen etwaigen Verkauf der Mehrheit an der chinesischen Luxus-Baijiu-Marke Shui Jing Fang auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Die Marke sei ein strategisch einzigartiges Asset für den Spirituosenkonzern, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt, also bei niedrigen Gewinnen und niedriger Bewertung, wäre daher nicht die beste Option./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 12:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 12:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Diageo plc
|14:56
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|14:56
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|14:56
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG