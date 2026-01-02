DAX24.751 +0,9%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 +3,1%Nas23.401 +0,7%Bitcoin79.392 +1,7%Euro1,1678 -0,4%Öl61,29 +0,8%Gold4.424 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisks Wegovy-Abnehmpille flächendeckend in USA verfügbar

05.01.26 15:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
46,07 EUR 1,32 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Zwei Wochen nach der Zulassung ist die neue Wegovy-Abnehmpille von Novo Nordisk flächendeckend in den USA verfügbar. Dies teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit.

Wer­bung

Die Tablette - eine orale Variante der bekannten Wegovy-Spritze - ist bei über 70.000 US-Apotheken wie CVS und Costco sowie bei diversen Telemedizinanbietern wie Ro, LifeMD, Weight Watchers, NovoCare Pharmacy und GoodRx verfügbar.

Die Aktie des Unternehmens notierte im europäischen Nachmittagshandel 3,1 Prozent fester. Seit der Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA am 22. Dezember hat das Papier rund 12 Prozent zugelegt.

Die einmal täglich einzunehmende Tablette ist das erste orale GLP-1-Abnehmpräparat auf dem Markt. Der Konkurrent Eli Lilly hat erst kürzlich die US-Zulassung für seine eigene GLP-1-Abnehmtablette beantragt.

Wer­bung

Die Wegovy-Tablette wird zu einem Preis von 149 Dollar pro Monat für die Anfangsdosis von 1,5 Milligramm verkauft. Die 4-Milligramm-Dosis ist bis zum 15. April ebenfalls für 149 Dollar pro Monat erhältlich, danach steigt der Preis auf 199 Dollar pro Monat.

Die höchsten Dosierungen von 9 und 25 Milligramm sollen nach Unternehmensangaben 299 Dollar pro Monat kosten.

Studien zur Wegovy-Tablette haben gezeigt, dass Patienten bei konsequenter Einnahme über 64 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Gewichts verlieren, sofern die Einnahme mit einer kalorienreduzierten Diät und mehr Bewegung einhergeht.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 09:00 ET (14:00 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
13:01Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:01Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen