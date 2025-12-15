Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 191,04 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Maziar Mike Doustdar sei zuversichtlich, dass geringere Preise für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse in den USA letztlich zu anziehenden Absatzvolumina führen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in seinem Resümee zur Telefonkonferenz mit dem Chef der Dänen Ende November. Er habe aber klargestellt, dass es einige Zeit dauern könne, bis sich der positive Effekt einstelle. Doustdar gehe zudem weiter von einem US-Marktstart für das oral verabreichte Wegovy Anfang 2026 aus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
382,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
