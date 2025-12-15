DAX 24.147 -0,3%ESt50 5.736 -0,3%MSCI World 4.402 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 74.070 +0,8%Euro 1,1761 +0,1%Öl 59,57 -1,3%Gold 4.277 -0,7%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 191,04 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

12:21 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
42,39 EUR -0,49 EUR -1,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Maziar Mike Doustdar sei zuversichtlich, dass geringere Preise für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse in den USA letztlich zu anziehenden Absatzvolumina führen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in seinem Resümee zur Telefonkonferenz mit dem Chef der Dänen Ende November. Er habe aber klargestellt, dass es einige Zeit dauern könne, bis sich der positive Effekt einstelle. Doustdar gehe zudem weiter von einem US-Marktstart für das oral verabreichte Wegovy Anfang 2026 aus./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

