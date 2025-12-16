DAX24.149 -0,3%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +2,7%Nas23.057 -0,6%Bitcoin74.198 +1,0%Euro1,1776 +0,2%Öl59,62 -1,2%Gold4.301 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres
Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Podcast

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Discount Call auf DAX (PJ1UP5) - nach dem Dämpfer wieder aufwärts?

16.12.25 14:03 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Discount Call auf DAX (PJ1UP5) - nach dem Dämpfer wieder aufwärts? | finanzen.net

Ölpreise fallen deutlich - Angebotsüberhang

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über DAX, kaufen nach der Schwäche?

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net