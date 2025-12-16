DAX24.101 -0,5%Est505.729 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +2,2%Nas22.990 -0,3%Bitcoin73.759 +0,4%Euro1,1783 +0,3%Öl59,35 -1,7%Gold4.331 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street stabil erwartet -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich
PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
KI-Infrastruktur

NVIDIA-Aktie: Was die SchedMD-Übernahme für den Chipkonzern bedeutet

16.12.25 15:14 Uhr
NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: Welche Folgen die Übernahme von SchedMD für das Unternehmen hat | finanzen.net

NVIDIA hat mit SchedMD einen führenden Open-Source-Softwareentwickler übernommen. Die Akquisition stärkt NVIDIAs Position im Bereich KI-Infrastruktur und Hochleistungsrechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
149,50 EUR -0,72 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA übernimmt SchedMD, den führenden Entwickler der Slurm-Software
• Slurm ist ein Open-Source-Workload-Management-System für HPC und KI
• Die Software läuft auf mehr als der Hälfte der Top-100-Supercomputer weltweit

Wer­bung

NVIDIA übernimmt SchedMD und dessen Slurm-Software

NVIDIA hat am 15. Dezember 2025 die Übernahme von SchedMD bekannt gegeben, dem führenden Entwickler des Open-Source-Workload-Management-Systems Slurm. Wie der Chiphersteller in einem Blogbeitrag mitteilte, soll die Akquisition das Open-Source-Ökosystem stärken und KI-Innovationen für Forscher, Entwickler und Unternehmen vorantreiben.

Slurm ist eine kritische Infrastrukturkomponente für Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz. Die Software wird in mehr als der Hälfte der zehn und der hundert leistungsstärksten Systeme auf der TOP500-Liste der Supercomputer eingesetzt. Sie übernimmt das Queuing, die Planung und die Zuweisung von Rechenressourcen - Aufgaben, die mit zunehmender Größe und Leistungsfähigkeit von HPC- und KI-Clustern immer wichtiger werden.

Slurm bleibt Open Source und herstellerneutral

NVIDIA betonte, dass Slurm auch nach der Übernahme als Open-Source-Software weiterentwickelt und herstellerneutral vertrieben werde. Die Software soll weiterhin für die gesamte HPC- und KI-Community verfügbar sein - unabhängig von der verwendeten Hardware- und Softwareumgebung.

Wer­bung

Die beiden Unternehmen arbeiten laut NVIDIA bereits seit über einem Jahrzehnt zusammen. Wie TechCrunch unter Berufung auf die Ankündigung berichtete, wurde Slurm ursprünglich im Jahr 2002 eingeführt. SchedMD wurde 2010 von den führenden Slurm-Entwicklern Morris Jette und Danny Auble gegründet, wobei Auble das Unternehmen als CEO leitet. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Bedeutung für NVIDIAs KI-Strategie

Die Übernahme fügt sich in NVIDIAs breitere Strategie ein, neben der Hardware auch die Software-Ebene für KI-Infrastruktur zu kontrollieren. Slurm ist eine wichtige Komponente für generative KI und wird von Entwicklern von Foundation Models genutzt, um das Training und die Inferenz von Modellen zu verwalten.

SchedMD-CEO Danny Auble bezeichnete die Übernahme laut NVIDIA als ultimative Bestätigung der kritischen Rolle von Slurm in den anspruchsvollsten HPC- und KI-Umgebungen weltweit. NVIDIAs Expertise im beschleunigten Rechnen werde die Entwicklung von Slurm vorantreiben, um den Anforderungen der nächsten Generation von KI und Supercomputing gerecht zu werden, so Auble weiter.

Wer­bung

NVIDIA kündigte an, den Kunden von SchedMD weiterhin Open-Source-Softwaresupport, Schulungen und Entwicklung für Slurm anzubieten. Zu den Hunderten von Kunden zählen Cloud-Anbieter, Hersteller, KI-Unternehmen und Forschungslabore aus Branchen wie autonomes Fahren, Gesundheitswesen, Energie, Finanzdienstleistungen und dem öffentlichen Sektor.

Am Dienstag zeigt sich die NVIDIA-Aktie vorbörslich freundlich. Im NASDAQ-Vorhandel legt das Papier zeitweise um 0,73 Prozent zu und notiert bei 177,58 US-Dollar.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen