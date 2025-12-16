KI-Infrastruktur

NVIDIA hat mit SchedMD einen führenden Open-Source-Softwareentwickler übernommen. Die Akquisition stärkt NVIDIAs Position im Bereich KI-Infrastruktur und Hochleistungsrechnen.

• NVIDIA übernimmt SchedMD, den führenden Entwickler der Slurm-Software

• Slurm ist ein Open-Source-Workload-Management-System für HPC und KI

• Die Software läuft auf mehr als der Hälfte der Top-100-Supercomputer weltweit



Wer­bung Wer­bung

NVIDIA übernimmt SchedMD und dessen Slurm-Software

NVIDIA hat am 15. Dezember 2025 die Übernahme von SchedMD bekannt gegeben, dem führenden Entwickler des Open-Source-Workload-Management-Systems Slurm. Wie der Chiphersteller in einem Blogbeitrag mitteilte, soll die Akquisition das Open-Source-Ökosystem stärken und KI-Innovationen für Forscher, Entwickler und Unternehmen vorantreiben.

Slurm ist eine kritische Infrastrukturkomponente für Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz. Die Software wird in mehr als der Hälfte der zehn und der hundert leistungsstärksten Systeme auf der TOP500-Liste der Supercomputer eingesetzt. Sie übernimmt das Queuing, die Planung und die Zuweisung von Rechenressourcen - Aufgaben, die mit zunehmender Größe und Leistungsfähigkeit von HPC- und KI-Clustern immer wichtiger werden.

Slurm bleibt Open Source und herstellerneutral

NVIDIA betonte, dass Slurm auch nach der Übernahme als Open-Source-Software weiterentwickelt und herstellerneutral vertrieben werde. Die Software soll weiterhin für die gesamte HPC- und KI-Community verfügbar sein - unabhängig von der verwendeten Hardware- und Softwareumgebung.

Wer­bung Wer­bung

Die beiden Unternehmen arbeiten laut NVIDIA bereits seit über einem Jahrzehnt zusammen. Wie TechCrunch unter Berufung auf die Ankündigung berichtete, wurde Slurm ursprünglich im Jahr 2002 eingeführt. SchedMD wurde 2010 von den führenden Slurm-Entwicklern Morris Jette und Danny Auble gegründet, wobei Auble das Unternehmen als CEO leitet. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Bedeutung für NVIDIAs KI-Strategie

Die Übernahme fügt sich in NVIDIAs breitere Strategie ein, neben der Hardware auch die Software-Ebene für KI-Infrastruktur zu kontrollieren. Slurm ist eine wichtige Komponente für generative KI und wird von Entwicklern von Foundation Models genutzt, um das Training und die Inferenz von Modellen zu verwalten.

SchedMD-CEO Danny Auble bezeichnete die Übernahme laut NVIDIA als ultimative Bestätigung der kritischen Rolle von Slurm in den anspruchsvollsten HPC- und KI-Umgebungen weltweit. NVIDIAs Expertise im beschleunigten Rechnen werde die Entwicklung von Slurm vorantreiben, um den Anforderungen der nächsten Generation von KI und Supercomputing gerecht zu werden, so Auble weiter.

Wer­bung Wer­bung

NVIDIA kündigte an, den Kunden von SchedMD weiterhin Open-Source-Softwaresupport, Schulungen und Entwicklung für Slurm anzubieten. Zu den Hunderten von Kunden zählen Cloud-Anbieter, Hersteller, KI-Unternehmen und Forschungslabore aus Branchen wie autonomes Fahren, Gesundheitswesen, Energie, Finanzdienstleistungen und dem öffentlichen Sektor.

Am Dienstag zeigt sich die NVIDIA-Aktie vorbörslich freundlich. Im NASDAQ-Vorhandel legt das Papier zeitweise um 0,73 Prozent zu und notiert bei 177,58 US-Dollar.

D. Maier / Redaktion finanzen.net