DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +3,3%Nas22.926 -0,6%Bitcoin74.093 +0,8%Euro1,1758 ±0,0%Öl59,06 -2,2%Gold4.303 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Discount Call auf DAX (PJ1UP5) - nach dem Dämpfer wieder aufwärts? Hot Stocks heute: Trade der Woche: Discount Call auf DAX (PJ1UP5) - nach dem Dämpfer wieder aufwärts?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Nach 35 Jahren: Flieger aus Europa wieder in Bagdad gelandet

16.12.25 18:50 Uhr

BAGDAD (dpa-AFX) - Erstmals seit 35 Jahren ist ein Passagierflugzeug einer europäischen Airline wieder in der irakischen Hauptstadt Bagdad gelandet. Eine Maschine der griechischen Fluggesellschaft Aegean Airlines landete dort heute aus Athen. Irakische Flughäfen seien ein "sicheres und zukunftsfähiges Umfeld", teilte die Behörde für zivile Luftfahrt mit und erklärte, der Irak kehre nun "zurück auf die europäische Luftfahrtkarte".

Wer­bung

Aegean Airlines will die Route zwischen Athen und Bagdad zunächst mit zwei Flügen pro Woche bedienen. Je nach Bedarf könne die Zahl der Flüge auch steigen, teilte die Behörde mit. Auch Oman Air will künftig Ziele in Europa von Bagdad aus anfliegen.

Nach der Invasion des Nachbarlands Kuwait im Jahr 1990 hatte der UN-Sicherheitsrat ein Wirtschaftsembargo gegen den Irak und umfassende Sanktionen verhängt. Damit wurden die internationalen Flüge in das Land fast vollständig eingestellt. Mit dem Sturz von Diktator Saddam Hussein 2003 wurden viele Sanktionen wieder aufgehoben und das Land fand schrittweise wieder Anschluss an den internationalen Luftverkehr./jot/DP/nas