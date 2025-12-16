DAX24.168 -0,3%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +2,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.933 +0,6%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,61 -1,2%Gold4.276 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
Top News
Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025 Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Vorwürfe wegen Sehschäden

Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA

16.12.25 11:17 Uhr
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Brisante Sammelklage gegen Abnehmmittel Ozempic & Co. in den USA | finanzen.net

Novo Nordisk sieht sich einer neuen Sammelklage ausgesetzt, die sich gegen den Wirkstoffe Ozempic sowie andere GLP-1-Medikamente richtet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
912,40 EUR 10,80 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
42,48 EUR -0,43 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Klagen gegen GLP-1-Medikamente in den USA gebündelt
• Können Ozempic und Co. Sehschäden verursachen?
• Nicht die erste US-Sammelklage gegen Novo Nordisk

Wer­bung

In den USA werden aktuell zahlreiche Klagen gegen die Pharmakonzerne Novo Nordisk und Eli Lilly zusammengeführt. Die Kläger werfen den Herstellern vor, dass ihre Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamente schwere Nebenwirkungen verursachen können. Ein zuständiges Gremium der US-Justiz entschied laut "n-tv" nun, die Verfahren in einer neuen Sammelklage zu bündeln, um eine einheitliche Behandlung der Fälle zu gewährleisten

Neue Sammelklage gegen Ozempic-Hersteller: Vorwürfe wegen Sehschäden

Die aktuelle Sammelklage reiht sich in eine Reihe von Verfahren ein, die in den USA bereits gegen das Abnehmmedikament von Novo Nordisk laufen. Bereits seit längerem existiert eine sogenannte Multidistrict Litigation (MDL), in der Tausende Patienten klagen, weil sie nach eigenen Angaben unter schweren Nebenwirkungen das Abnehmmedikaments litten. Während frühere Klagen vor allem Magen-Darm-Probleme thematisierten, richtet sich die neue Sammelklage laut "n-tv" nun jedoch gegen das Risiko von Sehschäden und möglichen dauerhaften Einschränkungen der Sehfähigkeit.

Die Kläger argumentieren, dass der Hersteller die Risiken nicht angemessen kommuniziert habe und dass die von den Medikamenten ausgehenden Gefahren deutlich unterschätzt wurden. Novo Nordisk bestreitet diese Vorwürfe und verweist auf die bereits im Beipackzettel ausgewiesenen Nebenwirkungen sowie auf die Freigabe der Medikamente durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Wer­bung

Wirtschaftliche und rechtliche Dimensionen

Die Sammelklagen gegen Novo Nordisk haben nicht nur rechtliche, sondern auch wirtschaftliche Implikationen. Der Konzern gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamenten, und Ozempic sowie Wegovy zählen zu den umsatzstärksten Produkten des Unternehmens. Der Ausgang der Sammelklagen könnte daher nicht nur hohe Schadensersatzzahlungen nach sich ziehen, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher in die Medikamente beeinflussen und somit den Marktwert des Unternehmens tangieren.

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt sich am Dienstag dennoch unbeeindruckt und steigt an der Börse in Kopenhagen zeitweise um 0,28 Prozent auf 317,30 DKK.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
10:41Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen