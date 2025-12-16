DAX24.153 -0,3%Est505.747 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +1,5%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.441 -0,1%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,89 -0,8%Gold4.284 -0,5%
Neuer Mega-Deal

DroneShield-Aktie +22 Prozent: Neuer Großauftrag aus Europa gesichert

16.12.25 09:28 Uhr
Kursexplosion bei DroneShield: Neuer Großauftrag aus Europa lässt DroneShield-Aktie wieder durchstarten | finanzen.net

DroneShield hat einen europäischen Militärauftrag in zweistelliger Millionenhöhe an Land gezogen. Das bringt auch der Aktie am Dienstag neuen Schwung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,46 EUR 0,23 EUR 18,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield erhält neuen Millionen-Vertrag aus Europa
• Auftrag kann fast vollständig aus Lagerbestand erfüllt werden
• Vollständige Auslieferung und Zahlung schon im ersten Quartal 2026 erwartet

Wer­bung

Der australische Spezialist für Anti-Drohnen-Technologie DroneShield hat einen bedeutenden Auftrag aus Europa erhalten: Das Unternehmen gab am heutigen Dienstag per Pressemitteilung die Unterzeichnung eines Vertrags im Gesamtwert von 49,6 Millionen AUD mit einem in Europa ansässigen Reseller bekannt, der vertraglich verpflichtet ist, die Systeme von DroneShield an einen europäischen Endkunden aus dem Militärbereich zu liefern. Dieser Schritt markiert eine weitere wichtige Etappe in der internationalen Expansion von DroneShield und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Counter-UAS-Lösungen in sicherheitspolitisch herausfordernden Zeiten.

Der neue Auftrag umfasst eine Palette von tragbaren Anti-Drohnen-Systemen, einschließlich Zubehör- und Softwarekomponenten. DroneShield betont, dass ein großer Teil der Hardware bereits vorrätig sei und Lieferungen sowie Zahlungen daher bereits im ersten Quartal 2026 vollständig abgewickelt sein dürften.

Auftrag stärkt Position von DroneShield im europäischen Verteidigungssektor

Wer­bung

Der neue Auftrag zeigt das Vertrauen etablierter europäischer Beschaffungsnetzwerke in die Technologie von DroneShield. Die Tatsache, dass DroneShield große Teile der Bestellung "off-the-shelf", also aus Lagerbeständen, liefern kann, spricht für eine reife Produktionsplanung und die Fähigkeit, kurze Lieferzeiten zu realisieren - ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor im Verteidigungsmarkt.

Zudem passt der Auftrag in eine langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens, das bereits frühzeitig auf den europäischen Markt setzte. So plant DroneShield, seine operative Basis in Europa weiter auszubauen und damit nicht nur logistische Vorteile zu nutzen, sondern auch lokale Fertigungs- und Montagekapazitäten zu etablieren. Dieser lokale Fokus dürfte die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Anbietern stärken, die auf lange Lieferketten angewiesen sind.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Für Anleger ist der neue Auftrag eine dringend benötigte positive Nachricht, nachdem die DroneShield-Aktie in den Wochen zuvor in einer Vertrauenskrise steckte und dementsprechend abgestraft wurde. Am Mittwoch unternahm der Anteilsschein nun jedoch einen Befreiungsschlag und sprang an der Börse in Sydney letztlich um 22,17 Prozent auf 2,81 AUD nach oben.

Redaktion finanzen.net

