Neuer Großauftrag

DroneShield-Aktie springt nach Millionen-Deal in Europa deutlich an

25.11.25 07:58 Uhr
ASX-Titel DroneShield-Aktie im Aufwind: Millionenauftrag aus Europa sorgt für Kursrally | finanzen.net

Nach Wochen des Kursdrucks scheinen Anleger bei DroneShield wieder Vertrauen zu schöpfen. Die Aktie legt in Folge eines europäischen Auftrags in Millionenhöhe deutlich zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,22 EUR 0,18 EUR 17,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neuer Militärauftrag in Europa über 5,2 Millionen US-Dollar
• Vertrag folgt auf 12 vorherige Aufträge desselben Vertriebspartners
• Anleger fassen nach Insiderverkäufen und Governance-Problemen wieder Mut

Millionenauftrag stärkt Vertrauen nach schwierigen Wochen

DroneShield hat am Dienstag einen Folgeauftrag über 5,2 Millionen US-Dollar von einem europäischen Militärkunden gemeldet. Laut der aktuellen Unternehmensmitteilung handelt es sich um einen Auftrag für tragbare Drohnenabwehrsysteme und Zubehör, der über einen langjährigen Vertriebspartner abgewickelt wird.

Der Reseller arbeitet seit drei Jahren mit DroneShield zusammen und hat bislang bereits zwölf Verträge im Gesamtvolumen von mehr als 70 Millionen US-Dollar vermittelt. Das Unternehmen betont, dass sämtliche Hardware bereits vorrätig sei und die Zahlung noch im vierten Quartal 2025 eingehen soll. Weitere Bedingungen seien nicht zu erfüllen.

Unternehmen reagiert auf Kritik und betont Stabilität

Am Montag hatte DroneShield bereits eine Mitteilung veröffentlicht, in der das Unternehmen auf kritische Medienberichte reagierte. Laut dieser Erklärung bleibe das Fundament des Geschäfts unverändert stark, die Umsätze seien 2025 auf Rekordniveau, getragen von wiederkehrenden Kundenaufträgen und technologischem Fortschritt.

Zugleich kündigten CEO Oleg Vornik und Chairman Peter James eine unabhängige Überprüfung der Unternehmensführung und der Offenlegungspflichten an. Damit will DroneShield das Vertrauen der Investoren nach den jüngsten Kommunikationspannen wiederherstellen.

Nach Short-Druck und Führungsfragen: Stabilisierung am Markt

In den vergangenen Wochen war die Aktie stark unter Druck geraten. Gründe waren hohe Short-Positionen und Unsicherheiten nach Insiderverkäufen sowie der kurzfristigen Absage einer Investorenkonferenz. Trotz der Turbulenzen sehen Analysten laut TipRanks ein theoretisches Kurspotenzial von über 150 Prozent, was zuletzt bereits einige risikofreudige Anleger angelockt hatte.

Mit dem nun bestätigten Millionenvertrag und der angekündigten Governance-Prüfung könnte sich die Lage für DroneShield stabilisieren - auch wenn die kommenden Wochen zeigen werden, ob das Vertrauen nachhaltig zurückkehrt.

Anleger fassen wieder Mut - Aktie legt zweistellig zu

Nach massiven Verlusten in den vergangenen Wochen verzeichnete die DroneShield-Aktie am Dienstag einen kräftigen Kurssprung. Das Papier stieg an der ASX um 14,61 Prozent auf 2,00 AUD.

Zuvor hatte die Aktie in den letzten 30 Tagen hatte noch rund 55 Prozent an Wert verloren. Auf Jahressicht steht dennoch ein Plus von über 128 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Droneshield

