Vorläufige Zahlen

thyssenkrupp nucera-Aktie in Rot: Enttäuschende Zahlen und schwacher Ausblick

24.11.25 20:43 Uhr
Markterwartung klar verfehlt - thyssenkrupp-nucera-Aktie reagiert mit Kursverlust | finanzen.net

thyssenkrupp nucera schreibt minimale Gewinne warnt aber vor einem herausfordernden Jahr 2025/26 und enttäuscht damit deutlich die Marktprognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,90 EUR -0,46 EUR -5,50%
Charts|News|Analysen
• thyssenkrupp nucera mit schwachem Umsatz
• marginal grüne Zahlen
• Ausblick enttäuscht

Wie thyssenkrupp nucera mitteilte, rechnet der Elektrolysespezialist beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Der Erlös dürfte sich zwischen 500 und 600 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten rechnen hingegen mit 729 Millionen Euro.

Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hieß es zur Begründung. Dies sei bei den aktuellen Schätzungen von Analysten nicht ausreichend berücksichtigt.

thyssenkrupp nucera habe bereits Maßnahmen in die Wege geleitet, um die umsatzbedingt geringere Kostendeckung und somit letztendlich die Auswirkungen auf das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund rechnet der Konzern hier mit minus 30 bis 0 Millionen Euro. Im am 30. September beendeten Geschäftsjahr war das Ebit von -14 auf plus 2 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz fiel von 862 auf 845 Millionen Euro und lag damit unterhalb der Prognose von 850 bis 920 Millionen Euro.

Anleger zeigten sich insgesamt enttäuscht. Die thyssenkrupp-nucera-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach.

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
23.06.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
23.06.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
04.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.12.2024thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2024thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.12.2024thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

