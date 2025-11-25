DAX23.258 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.132 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'

25.11.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,57 EUR -0,34 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für thyssenkrupp nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
10:46thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
23.06.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
04.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:46thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.12.2024thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2024thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

