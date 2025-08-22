thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURKGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein Bewertungsmodell für den Elektrolysespezialisten berücksichtige nun die jüngst veröffentlichten, weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus blieben die Herausforderungen durch den schwachen Auftragseingang. In einem herausfordernden Branchenumfeld brauche das Unternehmen neue Großaufträge, um seinen Auftragsbestand aufzustocken und die Konsensschätzungen für den Umsatz zu untermauern./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,06 €
|Abst. Kursziel*:
10,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
|
Analyst Name:
James Carmichael
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|08:21
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.12.24
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.