DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 16,15 +3,0%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 97.411 +0,7%Euro 1,1593 -0,1%Öl 67,79 +0,2%Gold 3.326 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 CTS Eventim 547030
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Top News
Devisen im Blick: Euro etwas schwächer Devisen im Blick: Euro etwas schwächer
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp nucera Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
9,01 EUR -0,05 EUR -0,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

KGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN NCA000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000NCA0001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol THYKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

thyssenkrupp nucera Hold

08:21 Uhr
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
9,01 EUR -0,05 EUR -0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein Bewertungsmodell für den Elektrolysespezialisten berücksichtige nun die jüngst veröffentlichten, weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus blieben die Herausforderungen durch den schwachen Auftragseingang. In einem herausfordernden Branchenumfeld brauche das Unternehmen neue Großaufträge, um seinen Auftragsbestand aufzustocken und die Konsensschätzungen für den Umsatz zu untermauern./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,06 €		 Abst. Kursziel*:
10,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
Analyst Name:
James Carmichael 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

08:21 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
23.06.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
20.06.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
04.06.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen