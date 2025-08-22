Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

thyssenkrupp nucera Hold

08:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein Bewertungsmodell für den Elektrolysespezialisten berücksichtige nun die jüngst veröffentlichten, weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus blieben die Herausforderungen durch den schwachen Auftragseingang. In einem herausfordernden Branchenumfeld brauche das Unternehmen neue Großaufträge, um seinen Auftragsbestand aufzustocken und die Konsensschätzungen für den Umsatz zu untermauern./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera