Nach EZB-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen
Belastung aus Übersee: DAX bleibt nach EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke
Im Aufwind

thyssenkrupp nucera-Aktie von 'Buy' von Deutscher Bank angetrieben

18.12.25 14:14 Uhr
thyssenkrupp nucera-Aktie beflügelt: Deutsche Bank vergibt 'Buy'-Rating | finanzen.net

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat am Donnerstag den Kurs von thyssenkrupp nucera nochmals angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,86 EUR 0,45 EUR 5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit in der Spitze plus 4,5 Prozent auf 8,875 Euro via XETRA lagen die thyssenkrupp nucera-Papiere leicht über dem Vortageshoch von 8,850 Euro. Am Mittwochnachmittag hatten sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.

Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. So habe das operative Ergebnis (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

