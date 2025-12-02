DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 ±0,0%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.939 +0,8%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,20 -0,2%Gold4.221 -0,3%
Erste Schätzungen: thyssenkrupp nucera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

02.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,72 EUR 0,25 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

thyssenkrupp nucera lädt voraussichtlich am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass thyssenkrupp nucera für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 186,1 Millionen EUR aus – eine Minderung von 25,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte thyssenkrupp nucera einen Umsatz von 250,0 Millionen EUR eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 851,8 Millionen EUR, gegenüber 862,0 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
23.06.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
04.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.12.2024thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

