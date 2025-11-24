thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 1,02 Mrd. EURKGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,55 €
|Abst. Kursziel*:
58,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,36%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
