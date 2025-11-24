DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
thyssenkrupp nucera Aktie

7,53 EUR -0,12 EUR -1,57 %
STU
Marktkap. 1,02 Mrd. EUR

KGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000

ISIN DE000NCA0001

Symbol THYKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp nucera Hold

10:46 Uhr
thyssenkrupp nucera Hold
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,55 €		 Abst. Kursziel*:
58,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,36%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

10:46 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

