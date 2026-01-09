DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -1,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.882 +0,1%Euro1,1641 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner
KW 2: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 2: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Fokus

Wie viel eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

10.01.26 11:03 Uhr
Wie viel eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte | finanzen.net

Vor Jahren Internet Computer gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3,1897 USD -0,0070 USD -0,22%
Charts|News

Am 09.01.2025 war Internet Computer 10,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 988,50 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 09.01.2026 auf 3,197 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.159,93 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 68,40 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 2,803 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 11,37 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com