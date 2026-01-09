Wie viel eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Anlage im Fokus

Vor Jahren Internet Computer gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.01.2025 war Internet Computer 10,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 988,50 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 09.01.2026 auf 3,197 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.159,93 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 68,40 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 2,803 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 11,37 USD.

Redaktion finanzen.net