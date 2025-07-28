DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +0,1%Nas23.530 ±0,0%Bitcoin82.015 -0,4%Euro1,1602 -0,1%Öl64,22 +0,6%Gold4.585 -0,7%
Devisen: Euro bleibt unter 1,16 Dollar

16.01.26 21:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel unter der Marke von 1,16 US-Dollar stabilisiert. Im europäischen Geschäft war der Euro nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump bis auf 1,1585 Dollar abgerutscht. Dies war der tiefste Stand seit Ende November. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1595 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1617 (Donnerstag: 1,1624) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8608 (0,8602) Euro.

Trump äußerte sich zurückhaltend zu der am Markt erwarteten Nominierung seines Wirtschaftsberaters Kevin Hassett als Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell. Hassett gilt als umstritten, da er wie der US-Präsident eine sehr lockere Geldpolitik befürwortet und damit das Risiko steigender Inflation in Kauf nimmt. Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle am Devisenmarkt. Die Industrieproduktion war Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen./edh/la/nas