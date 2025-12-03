Zahlreiche Anpassungen

Im deutschen Index der mittelgroßen Werte TecDax wird es noch in diesem Jahr zahlreiche Anpassungen geben. Das sind die Auf- und Absteiger.

Werte in diesem Artikel

Die Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und der thyssenkrupp-Marine-Sparte TKMS steigen in den MDAX auf. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte müssen dafür die Titel von HelloFresh und Gerresheimer weichen und steigen in den SDAX ab. In den SDAX werden zudem die Aktien von Ottobock, tonies, PSI Software und VERBIO aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, ProCredit, Amadeus Fire und /aktien/formycon-aktie" target="_blank" rel="noopener">Formycon. Die Aktien von Ottobock werden zudem in den TecDAX aufgenommen und ersetzen dort PNE.

Wer­bung Wer­bung

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

Wer­bung Wer­bung

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

Wer­bung Wer­bung

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX

HERAUSNAHME

- PNE

DOW JONES