Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Im deutschen Index der mittelgroßen Werte TecDax wird es noch in diesem Jahr zahlreiche Anpassungen geben. Das sind die Auf- und Absteiger.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und der thyssenkrupp-Marine-Sparte TKMS steigen in den MDAX auf. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte müssen dafür die Titel von HelloFresh und Gerresheimer weichen und steigen in den SDAX ab. In den SDAX werden zudem die Aktien von Ottobock, tonies, PSI Software und VERBIO aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, ProCredit, Amadeus Fire und /aktien/formycon-aktie" target="_blank" rel="noopener">Formycon. Die Aktien von Ottobock werden zudem in den TecDAX aufgenommen und ersetzen dort PNE.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
+ MDAX
HERAUSNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
+ SDAX
AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
+ SDAX
HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
+ TECDAX
AUFNAHME
- Ottobock
+ TECDAX
HERAUSNAHME
- PNE
DOW JONES
Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
