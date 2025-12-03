DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.682 +1,4%Euro1,1639 +0,1%Öl62,40 ±0,0%Gold4.225 +0,5%
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona?
Profil
Depot umgekrempelt

Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert

03.12.25 03:37 Uhr
Vor Schließung von Scion Asset Management: So sah das Depot von Michael Burry im dritten Quartal 2025 aus | finanzen.net

Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten Quartal 2025 hat er seine Aktieninvestments fast vollständig neu ausgerichtet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lululemon Athletica IncShs
156,12 EUR -0,82 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
125,25 EUR -1,95 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SLM Corp.
25,40 EUR 0,40 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Investor Michael Burry, der vor allem durch den Film "The Big Short" aus dem Jahr 2015 eine breitere Bekanntheit erlangte, hat das Portfolio von Scion Asset Management im dritten Quartal einmal mehr auf den Kopf gestellt, bevor er seinen Hedgefonds Anfang November endgültig geschlossen und das Kapital an die Anleger zurückgezahlt hat. Der Schritt erfolgte laut Burry, weil seine Einschätzungen zu Bewertungen schon länger nicht mehr im Einklang mit der Marktentwicklung lagen.

Insgesamt bestand Burrys Depot zum Ende des dritten Quartals nur noch aus drei Aktien-Positionen und zahlreichen Options-Wetten. Lediglich eine Aktienposition aus dem Vorquartal blieb auch in Q3 bestehen. Der Wert des gesamten Portfolios von Scion Asset Management belief sich dabei auf rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Da das verwaltete Vermögen somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar überstieg, musste auch Burry - wie andere institutionelle Investoren - seine Beteiligungen über das 13F-Formular gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen.

Das folgende Ranking listet seine Aktien-Investments im dritten Quartal 2025 auf - gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil an Burrys Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.net

Auf diese Investments setzte Michael Burry im dritten Quartal 2025

Platz 4: Das Ranking

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise über das 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC zu melden. Dazu zählt auch der Hedgefonds Scion Asset Management, der von Michael Burry geleitet wird. Burry hatte 2015 vor allem durch den Film "The Big Short" einiges an Berühmtheit als Short-Investor erlangt. Im aktuellen 13-F-Formular seines Hedgefonds werden Vermögenswerte in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar angegeben, weshalb auch er seine Investments offenlegen muss. Wie gewohnt, zeigte das Portfolio von Scion Asset Management auch im vergangenen Quartal wieder viel Bewegung. Im nachfolgenden Ranking werden seine Investments nach ihrem prozentualen Portfolioanteil aufgelistet, es werden nur Aktienbeteiligungen berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Jim Spellman/WireImage/Getty Images

Platz 3: SLM Corp.

Bei dem auf Studentendarlehen spezialisierten US-Finanzinstitut SLM Corp. stieg Burry im dritten Jahresviertel neu ein und erwarb 480.054 Aktien, die zum Stichtag einen Gesamtwert von rund 13,29 Millionen US-Dollar hatten. Dies bedeutet 0,96 Prozent des Gesamtportfolios und Platz drei im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 2: Lululemon Athletica Inc

Der Hersteller für Sportbekleidung Lululemon tauchte im dritten Quartal als einzige Aktie erneut im Portfolio des Starinvestors auf, nachdem Burry die Position im Vorquartal neu aufgebaut hatte. So deckte sich Burry mit weiteren 50.000 Lululemon-Aktien ein, sodass sich zum Stichtag 100.000 Anteilsscheine im Depot befanden, die einen Gegenwert von rund 17,79 Millionen US-Dollar hatten. Am Gesamtportfolio bedeutet dies einen Anteil von 1,29 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Joseph Hendrickson / Shutterstock.com

Platz 1: Molina Healthcare Inc

Neu im Portfolio und direkt auf dem ersten Platz befand sich im dritten Quartal Molina Healthcare. Hier fanden 125.000 Anteilsscheine den Weg ins Depot. Diese waren zum Stichtag rund 23,92 Millionen Euro wert und machten einen Depotanteil von 1,73 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

