DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.235 +0,2%Euro1,1780 -0,1%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Tesla-Aktie: Holiday Update bringt verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung Tesla-Aktie: Holiday Update bringt verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 im Fokus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

24.12.25 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Mittwoch aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
173,48 EUR -1,82 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
720,00 EUR -6,00 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
120,00 EUR -0,26 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
125,46 EUR -0,58 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
101,12 EUR -2,72 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
28,50 EUR 0,37 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,07 EUR -0,58 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
180,82 EUR 2,42 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
71,48 EUR -1,47 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
234,20 EUR 0,70 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 4,36 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
47,25 EUR -0,43 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
133,25 EUR -6,35 EUR -4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
198,20 EUR -0,60 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.656,2 PKT 68,3 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 25.656,15 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,021 Prozent schwächer bei 25.582,34 Punkten, nach 25.587,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25.665,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.556,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,503 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.11.2025, den Stand von 24.873,85 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 24.503,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.797,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 22,31 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 3,77 Prozent auf 286,68 USD), Dollar Tree (+ 2,07 Prozent auf 122,01 USD), Costco Wholesale (+ 2,00 Prozent auf 871,86 USD), Enphase Energy (+ 1,96 Prozent auf 32,85 USD) und Charter A (+ 1,55 Prozent auf 208,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Marvell Technology (-1,36 Prozent auf 86,49 USD), ON Semiconductor (-1,10 Prozent auf 55,08 USD), lululemon athletica (-1,07 Prozent auf 210,40 USD) und Diamondback Energy (-0,84 Prozent auf 146,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.290.726 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,786 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,75 erwartet. Mit 6,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Charter A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Charter A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen