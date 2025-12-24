Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

NASDAQ 100 im Fokus

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 25.656,15 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,021 Prozent schwächer bei 25.582,34 Punkten, nach 25.587,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25.665,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.556,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,503 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.11.2025, den Stand von 24.873,85 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 24.503,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.797,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 22,31 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 3,77 Prozent auf 286,68 USD), Dollar Tree (+ 2,07 Prozent auf 122,01 USD), Costco Wholesale (+ 2,00 Prozent auf 871,86 USD), Enphase Energy (+ 1,96 Prozent auf 32,85 USD) und Charter A (+ 1,55 Prozent auf 208,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Marvell Technology (-1,36 Prozent auf 86,49 USD), ON Semiconductor (-1,10 Prozent auf 55,08 USD), lululemon athletica (-1,07 Prozent auf 210,40 USD) und Diamondback Energy (-0,84 Prozent auf 146,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.290.726 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,786 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,75 erwartet. Mit 6,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net