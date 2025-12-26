DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.606 ±-0,0%Bitcoin74.154 +0,2%Euro1,1768 -0,1%Öl61,07 -1,9%Gold4.520 +0,9%
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags im Plus

26.12.25 17:58 Uhr
Am Freitagmittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 17:56 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,02 Prozent höher bei 25.662,46 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent fester bei 25.692,68 Punkten, nach 25.656,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25.716,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.620,32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,528 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25.236,94 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.503,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21.768,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 22,34 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 1,75 Prozent auf 115,42 USD), NVIDIA (+ 1,41 Prozent auf 191,27 USD), Workday (+ 1,39 Prozent auf 219,87 USD), Atlassian (+ 0,90 Prozent auf 162,57 USD) und Netflix (+ 0,70 Prozent auf 94,30 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-1,69 Prozent auf 28,74 USD), Tesla (-1,33 Prozent auf 478,92 USD), Palantir (-1,18 Prozent auf 191,88 USD), lululemon athletica (-1,07 Prozent auf 208,15 USD) und Diamondback Energy (-1,02 Prozent auf 145,41 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.817.335 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,893 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,78 zu Buche schlagen. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

