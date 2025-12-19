DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +5,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.134 +3,0%Euro1,1711 -0,1%Öl60,46 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone --DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie? Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie?
Index-Performance

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels fester

19.12.25 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels fester

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,31 Prozent höher bei 25.346,18 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,511 Prozent auf 25.147,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25.019,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 25.354,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.134,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,026 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Wert von 24.640,52 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 24.626,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der NASDAQ 100 21.110,51 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,84 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 6,99 Prozent auf 265,92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,15 Prozent auf 213,43 USD), Axon Enterprise (+ 5,49 Prozent auf 594,20 USD), Lam Research (+ 4,60 Prozent auf 172,27 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,16 Prozent auf 164,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil lululemon athletica (-2,63 Prozent auf 209,45 USD), Atlassian (-2,38 Prozent auf 161,07 USD), Align Technology (-2,32 Prozent auf 157,69 USD), Comcast (-2,31 Prozent auf 29,57 USD) und T-Mobile US (-1,77 Prozent auf 196,73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 116.777.425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,548 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

