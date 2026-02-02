MÄRKTE USA/Wall Street dreht klar ins Minus - Wirbel im KI-Sektor

DOW JONES--Die US-Börsen drehen am Dienstag im Verlauf deutlich ins Minus. Nach einem Allzeithoch des Dow-Jones-Index streichen Anleger Gewinne ein - angeführt von Verlusten im Technologiesektor. Ein neues Analysetool von Anthropic sorgte für am KI-Markt für Wirbel. Mittels der Software können auch juristische Arbeiten automatisiert werden, wie etwa Verträge, Vereinbarungen oder ethische Aufgabenbereiche. Die Aktien von Datenanbietern bzw. Anbietern von Daten-Analysetools geraten daraufhin unter Druck. Seit Monaten wird unter Anlegern intensiv diskutiert, ob KI Fluch oder Segen für Datenanbieter aller Couleur darstellt. Der Imformationsverarbeitungssektor im S&P-500 verliert als Schlusslicht 2,9 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Etwas gebremst werden die Kurse auch vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schließung einiger Behörden - auch wenn Hoffnung auf ein baldiges Ende besteht. Denn das US-Repräsentantenhaus hat eine kritische Hürde zur Beendigung des teilweisen Regierungsstillstands genommen. Damit ist der Weg frei für eine endgültige Abstimmung über die Gesetze zur Regierungsfinanzierung. Diese ist noch für den späten Dienstag geplant. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit sinkt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent auf 49.051 Punkte, S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite fallen um 1,1 bzw. 1,8 Prozent.

Die Renditen am Rentenmarkt legen weiter zu; die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,29 Prozent - angesichts neuer Signale über die Stärke der US-Wirtschaft nach zuletzt mehr als überzeugenden Konjunkturdaten. "Zusammengenommen bestärken die Daten das Narrativ, dass das US-Wachstum widerstandsfähig bleibt", erläutert Analyst Konstantinos Chrysikos von Kudotrade die sinkenden Zinssenkungsspekulationen.

Der Dollar dreht nach einem Zehntageshoch ins Minus - der Dollar-Index büßt 0,3 Prozent ein. Damit könnte Warsh-Effekt schon wieder verpuffen. Die Nominierung von Kevin Warsh zum Vorsitzenden der US-Notenbank habe zwar Sorgen über eine Bedrohung der Unabhängigkeit der Fed verringert, die Verunsicherung über die künftige Geldpolitik bleibe aber, heißt es.

Wer­bung Wer­bung

Bei Gold nutzen Anleger die heftigen Verluste der vergangenen Tage zum Einstieg. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 5,9 Prozent und hat damit die Marke von 5.000 Dollar wieder in Sichtweite. Der Silberpreis steigt sogar deutlicher. Die Ölpreise erholen sich leicht nach ihren Vortagesverlusten. Sie hatten zuletzt kräftige Verluste verbucht, belastet von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Dass Indien nun kein russisches Erdöl mehr kaufe, stütze den Preis westlicher Sorten, heißt es.

Unter den Einzelaktien werden die Geschäftszahlen von Palantir besonders positiv aufgenommen. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz. Zu verdanken war dies der hohen Nachfrage der US-Regierung nach der KI-Technologie des Unternehmens. Die Aktie macht einen Satz um 7,0 Prozent.

Pepsico hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet und mitgeteilt, im kommenden Jahr die Kosten senken und den Absatz ankurbeln zu wollen. Die Aktie steigt um 4,5 Prozent. Merck & Co hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz verzeichnet, der Kurs legt um 3,0 Prozent zu. Wettbewerber Pfizer hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch blieb der Ausblick unter Konsens. Die Titel büßen 3,7 Prozent ein.

Wer­bung Wer­bung

Paypal brechen um 20,4 Prozent ein, der Zahlungsdienstleister hat sowohl für das laufende Quartal als auch für das Geschäftsjahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um einen mittleren einstelligen Prozentsatz prognostiziert. Analysten hatten einen Anstieg von 3 Prozent im Quartal und von 8 Prozent für das Gesamtjahr erwartet. Auch im vierten Quartal lagen Umsatz und Gewinn unter den Markterwartungen. Zudem hat Paypal den ehemaligen CEO von HP, Enriques Lores, zu seinem nächsten Chef ernannt.

Walmart hat als erster klassischer Einzelhändler einen Börsenwert von 1 Billion US-Dollar erreicht. Damit schließt sich das Unternehmen einer kleinen, aber wachsenden Gruppe von Konzernen an, die eine Billionen-Bewertung aufweisen, darunter Amazon, Nvidia, Meta Platforms und Microsoft. Der Kurs zieht um 3 Prozent an. Die Aktie von Walmart ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Getrieben wurde dies unter anderem durch die Begeisterung der Wall Street für das Wachstum des Online-Geschäfts sowie durch Investitionen in Automatisierung und Technologien der KI.

Im Blick steht daneben eine Fusion: Tesla-CEO Elon Musk zufolge hat SpaceX xAI übernommen, eine Transaktion, die Musks Raketen- und Satellitenunternehmen und sein Startup für Künstliche Intelligenz (KI) zusammenführt. Die beiden Unternehmen sind nicht börsennotiert. SpaceX soll jedoch voraussichtlich Mitte des Jahres an die Börse gehen. Die Tesla-Aktie verliert 0,8 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.051,06 -0,7% -356,60 +2,8%

S&P-500 6.900,61 -1,1% -75,83 +2,1%

NASDAQ Comp 23.178,17 -1,8% -413,93 +1,9%

NASDAQ 100 25.287,05 -1,8% -451,57 +2,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1817 +0,2% 1,1791 1,1797 +0,2%

EUR/JPY 183,99 +0,3% 183,42 183,51 -0,4%

EUR/CHF 0,9160 -0,4% 0,9196 0,9205 -1,2%

EUR/GBP 0,8627 -0,0% 0,8627 0,8641 -1,1%

USD/JPY 155,71 +0,1% 155,56 155,55 -0,7%

GBP/USD 1,3697 +0,2% 1,3666 1,3653 +1,3%

USD/CNY 6,9590 -0,1% 6,9662 6,9636 -0,8%

USD/CNH 6,9354 -0,1% 6,9435 6,9392 -0,5%

AUS/USD 0,7010 +0,9% 0,6948 0,6956 +4,0%

Bitcoin/USD 74.859,25 -4,9% 78.697,70 78.903,20 -11,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,16 62,14 +1,6% 1,02 +8,0%

Brent/ICE 67,27 66,30 +1,5% 0,97 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.936,37 4.660,78 +5,9% 275,60 +7,9%

Silber 84,03 79,09 +6,2% 4,94 +12,3%

Platin 1.872,57 1.799,68 +4,1% 72,89 +2,8%

Kupfer 6,05 5,83 +3,9% 0,23 +1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 13:13 ET (18:13 GMT)