DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Minus

29.12.25 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Minus | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 ging es letztendlich abwärts.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,46 Prozent tiefer bei 25.525,56 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,710 Prozent auf 25.462,25 Punkte an der Kurstafel, nach 25.644,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.598,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25.440,97 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.434,89 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 24.611,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 21.473,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,69 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 3,36 Prozent auf 294,37 USD), eBay (+ 2,97 Prozent auf 87,74 USD), Verisk Analytics A (+ 2,00 Prozent auf 224,74 USD), lululemon athletica (+ 1,71 Prozent auf 212,54 USD) und Diamondback Energy (+ 1,54 Prozent auf 148,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Tesla (-3,27 Prozent auf 459,64 USD), Palantir (-2,40 Prozent auf 184,18 USD), AppLovin (-2,16 Prozent auf 698,82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,15 Prozent auf 155,39 USD) und Zoom Communications (-1,94 Prozent auf 86,33 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25.139.038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

