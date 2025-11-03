DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Rüstungsaufträge

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

03.11.25 12:31 Uhr
TKMS-Aktie unter der Lupe: Insgesamt stabile Kursperformance seit Börsengang | finanzen.net

Der Marineschiffbauer TKMS demonstriert nach seinem Börsengang im Oktober 2025 bemerkenswerte Stabilität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,54 EUR 0,60 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,16 EUR 0,11 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
79,80 EUR -1,65 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

  • TKMS-Aktie relativ stabil seit Börsendebüt
  • Durchschnittliches Kursziel bei 74,50 Euro
  • Solides Ergebnis erwartet
    • Wer­bung

    Die TKMS-Aktie zeigt sich nach dem Börsengang im Oktober 2025 bemerkenswert widerstandsfähig: Nachdem sie ihren ersten Börsentag am 20. Oktober 2025 bei 81,10 Euro beendete, hielten sich die Ausschläge in Grenzen. Am heutigen Montag verliert das Papier via XETRA jedoch zeitweise 3,36 Prozent auf 79,00 Euro. Beobachter bewerten die Schwankungen insgesamt als normal für ein frisch börsennotiertes Unternehmen.

    Experten zufrieden

    Finanzexperten zeigen sich von der Zukunftsfähigkeit des Marineschiffbauers überzeugt. So sieht die Deutsche Bank den TKMS-Titel in zwölf Monaten bei 75,00 Euro, während Bernstein Research von 74,00 Euro ausgeht. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten laut "it-boltwise" mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 Euro, was auf eine solide finanzielle Performance hindeute.

    Milliardenaufträge sichern langfristige Perspektive

    TKMS (thyssenkrupp Marine Systems) hat sich als weltweit führender Anbieter von nicht-nuklear betriebenen U-Booten etabliert und fertigt zudem Fregatten und Korvetten. Mit rund 8.300 Mitarbeitenden verfügt das Unternehmen über ein beeindruckendes Auftragsvolumen von etwa 18,5 Milliarden Euro. Diese Auftragslage sichert die Auslastung bis Anfang der 2040er-Jahre. Zu den bedeutenden Projekten zählen Großaufträge der deutschen und norwegischen Marine für insgesamt 10 U-Boote der Klasse 212CD. Zusätzlich nimmt TKMS an internationalen Ausschreibungen teil, beispielsweise für die kanadische Marine, was weiteres Wachstumspotenzial verspricht.

    Wer­bung

    Strategische Partnerschaft mit thyssenkrupp bleibt bestehen

    Im Zuge der Abspaltung vom Mutterkonzern hat TKMS Mitte Oktober 2025 seine Börsennotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse begonnen. Bemerkenswert ist, dass thyssenkrupp weiterhin 51 Prozent der Anteile über eine Holding kontrolliert und damit strategischer Mehrheitsaktionär bleibt. Diese Konstellation bietet TKMS einerseits die Flexibilität eines eigenständigen börsennotierten Unternehmens, sichert andererseits aber auch die Kontinuität in der Unternehmensführung.

    Redaktion finanzen.net

    Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

    Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

    NameHebelKOEmittent
    NameHebelKOEmittent
    Wer­bung

    Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

    Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

    DatumMeistgelesen
    Wer­bung

    Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

    DatumRatingAnalyst
    22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
    21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
    DatumRatingAnalyst

    Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

    Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
    DatumRatingAnalyst
    22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
    DatumRatingAnalyst
    21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

    Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

    Alle: Alle Empfehlungen

    Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
    Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
    Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
    mehr Analysen