Strategische Refinanzierung

PUMA-Aktie in Grün: Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert

18.12.25 17:44 Uhr
PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen.

Im nachbörslichen Handel auf Tradegate geht es für PUMA-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 23,10 Euro nach oben.

DOW JONES

Bildquellen: PUMA SE, Tooykrub / Shutterstock.com

