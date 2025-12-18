DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -0,2%Nas23.000 +1,4%Bitcoin72.971 -0,4%Euro1,1725 -0,1%Öl59,81 -1,4%Gold4.332 -0,2%
Selenskyj beklagt Mangel an Flugabwehrraketen

18.12.25 19:15 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Mangel an Raketen für mehrere Flugabwehrsysteme beklagt. "Es gibt einige Systeme, für die es einige Raketentypen nicht mehr gibt", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er habe mit den Europäern darüber gesprochen, dass jeden Tag Angriffe erfolgten und die Flugkörper abgeschossen werden müssten. "Entweder geben die Partner Lizenzen oder Raketen oder helfen mit Geld und wir kaufen (die Raketen) selbst", sagte der Staatschef. Andere Auswege sehe er nicht.

Konkrete Flugabwehrsysteme wollte er nicht nennen, doch hatte er vorher bei seinem Auftritt im EU-Rat gesagt: "Wir brauchen Raketen für Patriot-Systeme". Mit Patriot-Systemen aus US-Produktion fängt Kiew eigenen Angaben nach russische ballistische Raketen ab. Andere Systeme wie das deutsche Iris-T oder das französisch-italienische SAMP/T-System sollen dazu nicht in der Lage sein. Zuletzt hatten russische Drohnen- und Raketenangriffe einen mehrtägigen Stromausfall im südukrainischen Gebiet Odessa verursacht.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stw

