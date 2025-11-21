Börse New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

S&P 500-Performance

Der S&P 500 entwickelte sich heute positiv.

Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 6.602,99 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 53,359 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,338 Prozent höher bei 6.560,85 Punkten, nach 6.538,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.521,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.660,05 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 6.735,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.370,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.948,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,51 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell VF (+ 10,80 Prozent auf 16,21 USD), Ross Stores (+ 8,41 Prozent auf 174,00 USD), Gap (+ 8,24 Prozent auf 24,96 USD), Align Technology (+ 7,34 Prozent auf 142,56 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 6,98 Prozent auf 10,58 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Bath Body Works (-6,13 Prozent auf 14,85 USD), Oracle (-5,66 Prozent auf 198,76 USD), Harris (-2,27 Prozent auf 277,78 USD), Broadcom (-1,91 Prozent auf 340,20 USD) und Raytheon Technologies (-1,77 Prozent auf 169,68 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 91.653.678 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net