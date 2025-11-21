Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend

DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -2,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin74.174 -1,3%Euro1,1544 +0,1%Öl62,74 -0,7%Gold4.034 -1,1%
DappRadar stellt Betrieb ein - RADAR-Token bricht deutlich ein.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich in der Donnerstagssitzung fester.

Der DAX stieg bereits deutlich höher in den Handel ein und verzeichnete auch im Anschluss teils kräftige Aufschläge. Kurz vor Börsenschluss schmolzen die Gewinne jedoch etwas und der DAX beendete die Sitzung 0,50 Prozent fester bei 23.278,85 Punkten.
Der TecDAX hat den Tag mit einem minimalen Rückgang begonnen. Danach ging es jedoch aufwärts, sodass er schlussendlich 0,46 Prozent im Plus bei 3.436,71 Stellen notierte.

Die starken Quartalszahlen des KI-Chipriesen NVIDIA hellten am Donnerstag auch die Stimmung deutscher Anleger deutlich auf. In den Tagen zuvor hatten Zinssorgen den Leitindex um fast fünf Prozent auf das niedrigste Niveau seit Juni gedrückt, bevor er an der 200-Tage-Linie Halt fand. Der US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Nachmittag nachgeholt wurde, lieferte derweil kaum Impulse.

Nach den überraschend guten Ergebnissen von NVIDIA erfolgte nun eine Erholung: Der KI-Boom trieb den Chipkonzern erneut zu einem explosionsartigen Umsatzwachstum - und wichtiger noch, er zerstreute Befürchtungen über eine mögliche Blasenbildung im Technologiesektor. Zuletzt waren sowohl die Ertragskraft als auch die hohen Bewertungen vieler KI-Aktien zunehmend in Zweifel gezogen worden.

Am Nachmittag stand zudem die nächste Bewährungsprobe für die Finanzmärkte an: In den USA wurde der verschobene Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht. Das US-Jobwachstum hat im September die Erwartungen übertroffen, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Fed im Dezember weiter dämpfen dürfte. Nach Einschätzung der LBBW bleibt die Datengrundlage dafür jedoch unsicher, da die Arbeitsmarktberichte für Oktober und November voraussichtlich erst nach der Fed-Sitzung im Dezember vorliegen werden.

