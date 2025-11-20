DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +4,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.095 +1,1%Euro1,1520 -0,2%Öl63,73 +0,1%Gold4.049 -0,7%
10 vor 9

10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - NVIDIA steigert Umsatz und Gewinn

20.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Aktie NVIDIA im Blick: Gewinn steigt kräftig | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.162,9 PKT -17,6 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.830,7 PKT -99,4 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.823,9 PKT 1.286,2 PKT 2,65%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.946,7 PKT 6,9 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wird fester erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden mit Gewinnen erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 2,65 Prozent auf 49.823,94 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zeitweise um 0,25 Prozent auf 3.936,80 Zähler.

In Hongkong sind Verluste zu sehen: Der Hang Seng rutscht um 0,27 Prozent ab auf 25.760,43 Stellen (MEZ: 08:00).

3. NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig

Der KI-Gigant NVIDIA hat am Mittwoch nachbörslich seine aktuelle Quartalsbilanz vorgelegt, auf die Anleger bereits mit Spannung gewartet hatten. Zur Nachricht

4. Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend

Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

5. eBay-Aktie: Live-Shopping kommt nach Deutschland

Die Online-Handelsplattform eBay bringt ihre Live-Shopping-Funktion nach Deutschland. Zur Nachricht

6. Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds im dritten Quartal 2025

Im 3. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn größten Aktienbeteiligungen des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen

Die Deutsche Bank hat neue Mittelfristziele vorgestellt, die bei Analysten für unterschiedliche Reaktionen sorgen. Im Fokus stehen vor allem Profitabilität und Kostenmanagement. Zur Nachricht

8. Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment

Anleger investieren in unsicheren Zeiten gerne in Gold. Doch es gibt auch eine Kryptowährung, mit der man auf das gelbe Edelmetall setzen kann. Zur Nachricht

9. Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3?

Die Rücktrittswelle bei Tesla setzt sich weiter fort: Zwei weitere langjährige Tesla-Topmanager verlassen die Firma. Die Zukunft des Cybertrucks und Model 3 ist ungewiss. Zur Nachricht

10. Novartis-Aktie: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt

Der Pharmakonzern Novartis will in den kommenden Jahren von seiner Pipeline mit vielversprechenden Medikamentenkandidaten profitieren. Zur Nachricht

Bildquellen: albund / Shutterstock.com