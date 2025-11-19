NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig
Der KI-Gigant NVIDIA hat am Mittwoch nachbörslich seine aktuelle Quartalsbilanz vorgelegt, auf die Anleger bereits mit Spannung gewartet hatten.
Werte in diesem Artikel
Mit der Bilanzvorlage von NVIDIA stand zur Wochenmitte einer der wichtigsten Termine der aktuellen Quartalssaison auf der Agenda - und der KI-Paltzhirsch hat geliefert.
So belief sich der Gewinn je Aktie im dritten Quartal von NVIDIAs Geschäftsjahr 2026 auf 1,30 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem kräftigen EPS-Anstieg auf 1,25 US-Dollar gerechnet, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,78 US-Dollar je Aktie verbucht hatte.
Auch der Umsatz des Chipkonzerns schnellte im abgelaufenen Jahresviertel kräftig nach oben und lag nun bei 57,01 Milliarden US-Dollar, nach 35,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Das war mehr als von den Experten prognostiziert: Ihre Umsatzschätzungen hatten sich auf 54,85 Milliarden US-Dollar belaufen.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeigt sich die NVIDIA-Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zeitweise 2,96 Prozent stärker bei 192,04 US-Dollar.
