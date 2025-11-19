DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -2,7%Nas22.564 +0,6%Bitcoin78.539 -2,0%Euro1,1536 -0,4%Öl63,61 -1,9%Gold4.082 +0,3%
KI-Gigant mit Quartalsbilanz

NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig

19.11.25 22:25 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie nach Bilanzvorlage stark: Mega-Wachstum! NVIDIA liefert wieder Rekordzahlen | finanzen.net

Der KI-Gigant NVIDIA hat am Mittwoch nachbörslich seine aktuelle Quartalsbilanz vorgelegt, auf die Anleger bereits mit Spannung gewartet hatten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
161,90 EUR 4,88 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit der Bilanzvorlage von NVIDIA stand zur Wochenmitte einer der wichtigsten Termine der aktuellen Quartalssaison auf der Agenda - und der KI-Paltzhirsch hat geliefert.
So belief sich der Gewinn je Aktie im dritten Quartal von NVIDIAs Geschäftsjahr 2026 auf 1,30 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem kräftigen EPS-Anstieg auf 1,25 US-Dollar gerechnet, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,78 US-Dollar je Aktie verbucht hatte.

Wer­bung

Auch der Umsatz des Chipkonzerns schnellte im abgelaufenen Jahresviertel kräftig nach oben und lag nun bei 57,01 Milliarden US-Dollar, nach 35,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Das war mehr als von den Experten prognostiziert: Ihre Umsatzschätzungen hatten sich auf 54,85 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeigt sich die NVIDIA-Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zeitweise 2,96 Prozent stärker bei 192,04 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

