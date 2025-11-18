Platz 5: Amazon

Ebenfalls unverändert auf dem fünften Platz hielt sich im dritten Quartal die Amazon-Beteiligung der Deutschen Bank. Mit einem Wert von rund 7,24 Milliarden US-Dollar zum Stichtag lag der Depotanteil der Position bei 2,43 Prozent. Zuvor baute die Deutsche Bank ihre Beteiligung um 3.261.786 Papiere auf insgesamt 32.973.194 Anteilsscheine aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com