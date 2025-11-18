DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.682 -2,2%Euro1,1592 ±0,0%Öl63,91 -0,2%Gold4.019 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Konkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen Konkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Comeback

Konkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen

18.11.25 03:59 Uhr
Zcash im Krypto-Duell mit Bitcoin? Darum pumpen Hayes und die Winklevoss-Zwillinge Millionen in den Privacy-Coin | finanzen.net

Zcash steht wieder im Rampenlicht: Prominente Investoren wie die Winklevoss-Zwillinge und Ex-BitMEX-Chef Arthur Hayes setzen auf den Privacy-Coin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leap Therapeutics Inc Registered Shs
2,20 EUR -0,62 EUR -21,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
168,00 EUR -5,10 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.653,2004 CHF -1.615,4847 CHF -2,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.682,4591 EUR -1.716,2974 EUR -2,16%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.469,5883 GBP -1.491,1681 GBP -2,13%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.974.150,8097 JPY -311.680,7179 JPY -2,18%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.052,1065 USD -1.970,2812 USD -2,14%
Charts|News
ZEC/CHF (Zcash-Schweizer Franken)
483,8275 CHF -6,3471 CHF -1,29%
Charts|News
ZEC/EUR (Zcash-Euro)
524,5392 EUR -6,6462 EUR -1,25%
Charts|News
ZEC/GBP (Zcash-Britische Pfund)
462,3306 GBP -5,7136 GBP -1,22%
Charts|News
ZEC/JPY (Zcash-Yen)
94.358,3600 JPY -1.215,2433 JPY -1,27%
Charts|News
ZEC/USD (Zcash-US-Dollar)
608,0634 USD -7,5754 USD -1,23%
Charts|News

• Winklevoss-Zwillinge investieren in Zcash
• Arthur Hayes empfiehlt Self-Custody für ZEC
• Privacy-Coin als digitales Bargeld im Fokus

Zcash erlebt derzeit ein Comeback, das selbst für den volatilen Kryptomarkt außergewöhnlich ist. Ab Ende September 2025 legte der Privacy-Coin stellenweise innerhalb weniger Wochen um mehr als 120 Prozent zu.

Kryptomarkt in Aufruhr: Winklevoss-Capital pumpt Millionen US-Dollar in Zcash

Ein aktueller Kurstreiber kommt von institutioneller Seite. Wie aus einer Pressemitteilung vom 11. November 2025 hervorgeht, hat das an der NASDAQ gelistete Unternehmen Leap Therapeutics eine radikale strategische Wende vollzogen und firmiert nun als Cypherpunk Technologies - eine Digital-Asset-Treasury (DAT) mit klarem Fokus auf Zcash.

Nach Angaben des Unternehmens wird das Projekt maßgeblich durch Tyler und Cameron Winklevoss finanziert. Über ihren Investment-Arm Winklevoss Capital haben sie bereits über 50 Millionen US-Dollar bereitgestellt, mit dem Ziel, bis zu 5 Prozent des gesamten ZEC-Angebots einzusammeln. Laut Daten aus der Pressemitteilung hält Cypherpunk aktuell rund 203.000 ZEC zu einem Durchschnittspreis von 245 US-Dollar - das entspricht etwa 1,25 Prozent des zirkulierenden Angebots.

Tyler Winklevoss erklärt seinen Schritt auf X mit einem grundsätzlichen Ideal: "Privatsphäre ist die Voraussetzung für viele unserer Freiheiten. […] Zcash ist das verschlüsselte Bitcoin, oder digitales Bargeld." Die Vision dahinter: Während Bitcoin als Wertspeicher etabliert ist, soll Zcash künftig das führende Vehikel für private, zensurresistente Transaktionen werden - insbesondere in Zeiten zunehmender Überwachung und fortschreitender KI-Technologien. Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten und Zcash zog daraufhin zeitweise kräftig an.

Cypherpunk-Aktie im Rallymodus: Wiedergeburt der Digital Asset Treasuries?

Parallel zum ZEC-Hype sorgte auch die Aktie von Cypherpunk Technologies (ehemals LPTX) für Schlagzeilen. Sie legte nach der Ankündigung zeitweise um fast 370 Prozent zu, wodurch deutlich wird, dass der Markt wieder vermehrt auf das Modell der Digital-Asset-Treasuries blickt.

Dieses Konzept wurde insbesondere durch Strategy-CEO Michael Saylor bekannt, dessen Bitcoin-Strategie seit Jahren Wellen schlägt: Unternehmen verwenden ihre Bilanzen aktiv für strategische Krypto-Investments. Cypherpunk greift diese Idee nun mit Fokus auf Privacy-Assets auf - ein Ansatz, der im Umfeld wachsender Regulierungsdebatten neue Aktualität gewinnt.

Arthur Hayes ruft zum Self-Custody auf: Zcash wird zur Top-Position

Auch Arthur Hayes, Mitgründer der Derivatebörse BitMEX, mischt beim ZEC-Momentum mit. Er forderte Anleger in einem Beitrag auf der Plattform X dazu auf, Zcash von zentralisierten Börsen abzuziehen und in Self-Custody-Wallets zu sichern.

Wie Hayes auf X erklärte, zählt Zcash mittlerweile zur zweitgrößten Position des Fonds Maelstrom. Hayes’ Stimme hat im Kryptosektor traditionell Gewicht und dürfte zusätzliche Nachfrage erzeugt haben.

Mehr Rückenwind für Privacy-Coins?

Das Engagement der Winklevoss-Zwillinge und Arthur Hayes könnte Zcash langfristig in eine neue Phase führen - sowohl als digitales Bargeld als auch als strategisches Investment in einer zunehmend datengetriebenen Welt. Ob Zcash an die jüngste Rally anknüpfen kann, hängt nun stark davon ab, wie sich das institutionelle Interesse weiterentwickelt und wie der Markt auf das Konzept einer vollumfänglichen Privacy-Treasury reagiert.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Leap Therapeutics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Leap Therapeutics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Leap Therapeutics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mk1one / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen