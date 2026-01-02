DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +11,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.897 +0,8%Euro1,1722 -0,1%Öl60,75 -0,2%Gold4.330 +0,4%
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start
Rohstoffe im Blick

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend

04.01.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.330,49 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.330,49 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 72,67 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.155,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.155,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.645,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.645,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

