Der deutsche Leitindex wird seine Rekordrally wohl auch zur Wochenmitte fortsetzen. Der Sprung über die 25.000-Punkte-Marke bleibt in greifbarer Nähe.

Nachdem der DAX am Dienstag neue Rekord erklommen hat, wird er auch am Mittwoch vorbörslich leicht im Plus erwartet. Damit rückt die 25.000-Punkte-Marke erneut ins Visier. Am Dienstag hatten lediglich rund 30 Punkte zum Erreichen der nächsten Tausenderschwelle gefehlt.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Dienstag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.969,17 Punkten abermals ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.892,20 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Das treibt den DAX derzeit an

Nach Einschätzung der NordLB bleiben die Anleger ungeachtet der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter kaufbereit. Zusätzliche Impulse kommen aus den USA: An der Wall Street setzte sich nach einem verhaltenen Start im Tagesverlauf eine freundliche Stimmung durch. Auch der Dow Jones Industrial näherte sich dabei seiner nächsten runden Marke von 50.000 Punkten.

Darum steigt der DAX

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den DAX-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im DAX sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Konjunkturdaten voraus

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und Inflationsdaten aus der Eurozone . Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind.

In Deutschland war die Teuerung im Dezember überraschend deutlich gesunken, wie die bereits am Vortag veröffentlichten Daten gezeigt hatten. Dem DAX konnten die Daten allerdings nicht den notwendigen Schub geben für das Erreichen der 25.000 Punkte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires