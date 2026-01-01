DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -3,6%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.183 -1,2%Euro1,1694 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.451 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- grenke im Fokus
Top News
Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
DAX aktuell

DAX vor neuem Schwung: 25.000-Punkte-Marke bleibt weiter im Blick

07.01.26 08:21 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX startet wohl neuen Anlauf auf die 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex wird seine Rekordrally wohl auch zur Wochenmitte fortsetzen. Der Sprung über die 25.000-Punkte-Marke bleibt in greifbarer Nähe.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.892,2 PKT 23,5 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX am Dienstag neue Rekord erklommen hat, wird er auch am Mittwoch vorbörslich leicht im Plus erwartet. Damit rückt die 25.000-Punkte-Marke erneut ins Visier. Am Dienstag hatten lediglich rund 30 Punkte zum Erreichen der nächsten Tausenderschwelle gefehlt.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Dienstag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.969,17 Punkten abermals ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.892,20 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Das treibt den DAX derzeit an

Nach Einschätzung der NordLB bleiben die Anleger ungeachtet der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter kaufbereit. Zusätzliche Impulse kommen aus den USA: An der Wall Street setzte sich nach einem verhaltenen Start im Tagesverlauf eine freundliche Stimmung durch. Auch der Dow Jones Industrial näherte sich dabei seiner nächsten runden Marke von 50.000 Punkten.

Darum steigt der DAX

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den DAX-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im DAX sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Wer­bung

Konjunkturdaten voraus

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind.

In Deutschland war die Teuerung im Dezember überraschend deutlich gesunken, wie die bereits am Vortag veröffentlichten Daten gezeigt hatten. Dem DAX konnten die Daten allerdings nicht den notwendigen Schub geben für das Erreichen der 25.000 Punkte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:21DAX vor neuem Schwung: 25.000-Punkte-Marke bleibt weiter im Blick
08:14Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit nächstem Anlauf auf 25.000 Punkte
08:00Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steuert erneut 25.000er-Marke an
07:26Covid-19: Bayer verklagt Biontech und Pfizer wegen Patenten für Impfstoffe
07:19DAX-FLASH: Dax nimmt nochmals Anlauf auf 25.000 Punkte
06:38Nvidia wertvoller als Apple - mehr als doppelt so viel wie alle DAX-Unternehmen
06:30SG Zertifikate jetzt auch auf Instagram
mehr