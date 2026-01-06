DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,5%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.183 -1,2%Euro1,1692 ±0,0%Öl60,00 -0,8%Gold4.451 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- grenke im Fokus
Top News
Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Gewinnmitnahmen und Dollarstärke bremsen Aufwärtsdrang

07.01.26 07:42 Uhr
Gold unter Druck: Gewinnmitnahmen wirken | finanzen.net

Im frühen Mittwochshandel haben Gewinnmitnahmen und ein starker Dollar den Goldpreis leicht belastet.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.452,44 USD -41,54 USD -0,92%
News
Ölpreis (Brent)
60,08 USD -0,43 USD -0,71%
News
Ölpreis (WTI)
56,25 USD -0,88 USD -1,54%
News

von Jörg Bernhard

Nun warten die Marktakteure auf wichtige US-Arbeitsmarktdaten. Los geht´s am Nachmittag mit dem ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr). Nachdem für November ein Rückgang bei den neu geschaffenen Stellen um 32.000 gemeldet worden war, soll sich ihre Zahl im Dezember um 45.000 erhöht haben. Stephen Miran (Gouverneur der Fed), dessen Amtszeit später in diesem Monat endet, sagte am gestrigen Dienstag, dass aggressive Zinssenkungen in den USA notwendig seien, um die Wirtschaft voranzubringen. Dem Goldpreis hat dies allerdings nicht nachhaltig nach oben verholfen. Auf geopolitischer Ebene erzielten Caracas und Washington eine Einigung über den Export von bis zu zwei Milliarden Dollar an venezolanischem Rohöl in die Vereinigten Staaten, wie US-Präsident Donald Trump am Dienstag behauptete. Dieser Schritt würde Lieferungen nach China abziehen. Für erhöhte Spannung sorgt nun der am Freitag anstehende Monatsbericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate im Dezember von 4,6 auf 4,5 Prozent reduziert haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 64.000 auf 55.000 gesunken sein.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 31,00 auf 4.465,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Preissprung

Die Ankündigung von Lieferungen von venezolanischem Rohöl in die USA hat den Preis des fossilen Energieträgers belastet. Die Vereinbarung könnte zunächst erfordern, dass Lieferungen, die ursprünglich für China bestimmt waren, umgeleitet werden. Venezuela könnte versuchen, Millionen Barrel Öl abzusetzen, die in Tankern und Lageranlagen feststecken, um eine weitere Eskalation mit den USA zu vermeiden. Analysten von Morgan Stanley schätzen, dass der Ölmarkt in der ersten Jahreshälfte einen Überschuss von bis zu drei Millionen Barrel pro Tag erreichen könnte, gestützt auf ein schwaches Nachfragewachstum im vergangenen Jahr und steigende Fördermengen von OPEC- und Nicht-OPEC-Produzenten.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,81 auf 56,32 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,63 auf 60,07 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: elen_studio / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis