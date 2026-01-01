Ölpreise geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet 60,44 US-Dollar. Das sind 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Februar sank um 49 Cent auf 56,64 Dollar.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Vortag waren die Ölpreise noch deutlich stärker unter Druck geraten. Die Notierung für Brent-Rohöl aus der Nordsee hatte mit der Spekulation auf ein steigendes Angebot aus dem ölreichen Venezuela zeitweise rund zwei Dollar je Barrel nachgegeben.

US-Präsident Donald Trump griff nur wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sicherte sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Er selbst werde die Einnahmen aus dem Verkauf des Öls kontrollieren, schrieb Trump weiter.

Die Beschlagnahme eines Öltankers unter russischer Flagge am Mittwoch durch das US-Militär hat am Ölmarkt vorerst keine größeren Preisbewegungen ausgelöst. Der Zugriff im Nordatlantik sei wegen "Verstößen gegen US-Sanktionen" erfolgt, teilten die US-Streitkräfte mit. Dem "Wall Street Journal" zufolge wollte der Tanker ursprünglich in Venezuela anlegen und soll derzeit ohne Fracht unterwegs sein./jkr/jha/