Dritter Gewinntag in Folge

Gold und Silber weiter im Aufwind - Rekordstände rücken wieder näher

06.01.26 07:31 Uhr
Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt. Auch am Dienstag geht es mit den Kursen für die beiden Edelmetalle nach den Vortagesgewinnen weiter nach oben

So kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) im frühen Handel um bis zu 0,6 Prozent auf 4.474 Dollar. Das Niveau konnte Gold nicht ganz halten; um circa 7 Uhr kostete eine Feinunze 4.456 Dollar, damit aber immer noch etwas mehr als am Vortag.

Zudem nähert sich der Goldpreis wieder peu à peu dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4.550 US-Dollar. Gegen Ende des vergangenen Jahres drückten Gewinnmitnahmen den Kurs bis auf 4.275 Dollar. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.

Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Dienstag zog der Silberpreis zeitweise um fast vier Prozent auf 79,37 Dollar an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zwischenzeitlich wieder bis auf 70 Dollar zurück.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Am Wochenende hatte sich mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela die Lage in einem der Konflikte der Welt verschärft. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

