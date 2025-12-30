DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.136 -0,5%Euro1,1762 +0,1%Öl61,02 +0,2%Gold4.315 -0,6%
Bitcoin-Prognose

Bloomberg-Analyst warnt vor möglichem Bitcoin-Absturz auf 10.000 US-Dollar

02.01.26 03:38 Uhr
Bitcoin-Crash droht: Absturz auf 10.000 US-Dollar möglich | finanzen.net

Bitcoin gerät unter Druck - Experten und KI-Analysen sehen derzeit Anzeichen für eine mögliche Kurskorrektur.

Bitcoin, laut einer Analysteneinschätzung, vor starker Korrektur und möglichem Rückfall auf 10.000 US-Dollar
• KI-Analysen deuten auf eine Marktsättigung und wiederkehrende Schwankungen hin
• Rückkehr auf Kursniveau von vor der Rally 2020-2021 wird nicht ausgeschlossen

Bloomberg Intelligence-Analyst McGlones Warnung hat die Diskussion über einen tieferen Rücksetzer der Kryptowährung Bitcoin neu entfacht, so ein Bericht auf CCN. Ein möglicher Rückfall auf Kursniveaus, wie sie zuletzt vor der starken Rally in den Jahren 2020 bis 2021 erreicht wurden, wird nicht ausgeschlossen, heißt es weiter. Außerdem heißt es, dass einige Anleger den jüngsten Kursrückgang als normale Atempause im Bullenmarkt ansehen, während andere bezweifeln, dass Bitcoin in diesem Zyklus noch einmal neue Höchststände erreichen wird.

Bitcoin unter Druck

McGlone hat seine Einschätzungen bezüglich des weiteren Verlaufs des Bitcoins bei X (ehemals Twitter) am 16. Dezember 2025 gepostet:

McGlone warnt, dass Bitcoin vor einer deutlichen Korrektur stehe und der Kurs möglicherweise auf rund 10.000 US-Dollar fallen könnte. In seinem Beitrag geht er zudem auf Aussagen von Michael Saylor, dem Vorsitzenden von Strategy, ein. Saylor hatte Mitte Dezember 2025 beim Economic Club of Miami erklärt, dass sein Unternehmen in Bitcoin mit Kapital investiere, dessen Verlust man sich eigentlich nicht leisten könne.

Veränderte Rahmenbedingungen

McGlone würdigte in seinem Post Saylors Beitrag zur Etablierung von Bitcoin während des Kursausbruchs 2020, als die Kryptowährung um 10.000 US-Dollar notierte, machte jedoch zugleich auf veränderte Rahmenbedingungen aufmerksam. So haben sich viele der Erwartungen des Marktes mittlerweile erfüllt, so McGlone weiter. Dazu zählen seiner Einschätzung nach die Einführung von ETFs, die zunehmende Anerkennung von Bitcoin seitens US-Politikern und eine breitere Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Seiner Einschätzung zufolge mehren sich die Hinweise, dass die größte Kryptowährung derzeit Anzeichen nachlassender Marktdynamik zeige.

Unterstützende KI-Analysen

Diese Sichtweise deckt sich teilweise mit den KI-Analysen von ChatGPT und Grok, die durch CCN durchgeführt wurden. ChatGPT erkenne demnach Signale für eine zunehmende Marktsättigung, während Grok betont, dass Bitcoins Kursbewegungen ähnliche Schwankungen schon mehrfach gezeigt hätten und deshalb keine Überraschung seien. Grok zufolge sei das Risiko groß, dass der Markt nachlasse, wenn alle auf steigende Kurse setzen und so neues Kaufinteresse fehle. Einen Totalausfalls von Bitcoin schließe der Chatbot jedoch aus, betont aber, dass viele der derzeitigen Kursziele deutlich nach unten korrigiert werden könnten.

Technische Analyse

Der CCN-Analyst Valdrin Tahiri identifiziert eine fünfwellige Abwärtsstruktur mit einem möglichen Ziel zwischen 70.100 und 72.000 US-Dollar, bevor eine Erholung einsetzen könnte. Solange wichtige Widerstandsniveaus nicht zurückerobert werden, bleibe der kurzfristige Trend abwärtsgerichtet, so Tahiri auf CCN.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Shutterstock, tungtaechit / Shutterstock

mehr Analysen